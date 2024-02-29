Экс-глава SAB: После "выборов" в РФ может произойти новая волна мобилизации

Бывший директор SAB допускает, что после ожидаемых в середине марта президентских "выборов" в соседней стране может произойти очередная открытая волна мобилизации и все это может создать большую внутреннюю напряженность не только в народе.

"Народ настолько подавлен, что мы вряд ли увидим какое-либо восстание, и об этом также говорится в докладе SAB, но они также правильно отмечают, что среди российской элиты все больше и больше дискуссий о том, какой будет ситуация после Путина. Потому что они хорошо понимают, что поход Путина в Украину - это немыслимая ошибка, после которой у него нет пути назад, и это приводит к проблемам в средне- и долгосрочной перспективе для России. Поэтому за спиной Путина начинают всерьез говорить о том, что делать, чтобы они не потеряли свою власть и деньги", - говорит Кажоциньш.

По его словам, у элиты в условиях войны есть возможность извлечь выгоду из поглощения ушедших иностранных компаний, а также получить прибыль от военной экономики, но это кратковременно. Вопрос в том, насколько безопасно и долго российская элита сможет сохранять такое положение. Больше всего это беспокоит представителей российской элиты, у которых есть власть и деньги.

"Также российская элита обеспокоена возможным разделением интересов, потому что есть те, кто считает, что Путин недостаточно агрессивен в войне в Украине, и есть те, кто считает, что, если Россия продолжит в том же духе, страна не будет иметь никаких перспектив на будущее, поэтому нужно найти возможность положить конец этой войне и вернуться к нормальности и в отношениях с Западом", - сказал Кажоциньш.

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