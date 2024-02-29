Экс-глава SAB: После "выборов" в РФ может произойти новая волна мобилизации

В Латвии нужно быть готовыми к тому, что давно наблюдаемые гибридные атаки со стороны РФ могут серьезно активизироваться, заявил в интервью Diena бывший директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Янис Кажоциньш.
Кажоциньш согласен с выводом отчета о деятельности SAB за 2023 год о том, что Латвия должна стать более внимательной к попыткам России повлиять на наше информационное пространство. Особенно если у России плохо пойдут дела в Украине, она может попытаться что-то сделать и в нашем регионе, потому что "мы уязвимы", считает бывший глава SAB, напоминая, что с точки зрения Кремля Латвия является самой важной из стран Балтии, потому что если Латвией можно управлять в военном или политическом отношении, то в Литве и Эстонии условия гораздо сложнее.
"Поэтому мы должны быть готовы к тому, что давно наблюдаемые гибридные атаки могут серьезно активизироваться", - подчеркивает Кажоциньш. Он указывает, что в этом случае первой линией защиты Латвии, скорее всего, станут структуры внутренних дел, и очень плохо, что в бюджете этого года вновь не нашлось достаточных средств на их нужды.
В интервью газете Diena Кажоциньш положительно отзывается о годовом отчете SAB и признает, что российский диктатор Владимир Путин нарушил мнимое общественное соглашение с российским обществом о том, что оно не будет вмешиваться в политику, за что власти с каждым годом будут обеспечивать медленное, но позитивное развитие благосостояния.
Бывший директор SAB допускает, что после ожидаемых в середине марта президентских "выборов" в соседней стране может произойти очередная открытая волна мобилизации и все это может создать большую внутреннюю напряженность не только в народе.
"Народ настолько подавлен, что мы вряд ли увидим какое-либо восстание, и об этом также говорится в докладе SAB, но они также правильно отмечают, что среди российской элиты все больше и больше дискуссий о том, какой будет ситуация после Путина. Потому что они хорошо понимают, что поход Путина в Украину - это немыслимая ошибка, после которой у него нет пути назад, и это приводит к проблемам в средне- и долгосрочной перспективе для России. Поэтому за спиной Путина начинают всерьез говорить о том, что делать, чтобы они не потеряли свою власть и деньги", - говорит Кажоциньш.
По его словам, у элиты в условиях войны есть возможность извлечь выгоду из поглощения ушедших иностранных компаний, а также получить прибыль от военной экономики, но это кратковременно. Вопрос в том, насколько безопасно и долго российская элита сможет сохранять такое положение. Больше всего это беспокоит представителей российской элиты, у которых есть власть и деньги.
"Также российская элита обеспокоена возможным разделением интересов, потому что есть те, кто считает, что Путин недостаточно агрессивен в войне в Украине, и есть те, кто считает, что, если Россия продолжит в том же духе, страна не будет иметь никаких перспектив на будущее, поэтому нужно найти возможность положить конец этой войне и вернуться к нормальности и в отношениях с Западом", - сказал Кажоциньш.
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