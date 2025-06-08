Игорь Алексеев: что известно о единственном оппозиционере в новой думе Даугавпилса

По результатам последних муниципальных выборов 14 из 15 мест в Даугавпилсской думе получила партия действующего мэра Андрея Элскниньша Sarauj, Latgale, а оставшееся место - партия Latvijas attīstībai. Кто такой Игорь Алексеев - лидер регионального списка политической силы, который, вероятнее всего, останется единственным оппозиционером в городе?
Алексеев - действующий депутат городской думы Даугавпилса. Как пишет независимый портал Chayka.lv, лидер списка партии "Для развития Латвии" хочет видеть город европейским, "и это первое, что нам нужно для себя определить", - говорит он.
Игорь Алексеев родился в 1985 году, является русским по национальности. В 2010 году будущий политик окончил Рижскую международную школу экономики и делового администрирования (RISEBA) и получил диплом по специальности "Управление бизнесом". Алексеев также входит в правление SIA Limbažu formaggi и в Советы Латвийской баскетбольной ассоциации и предприятия Spec Atu.
За "Для развития Латвии" проголосовали 1 740 даугавпилсских избирателей, конкретно за Алексеева проголосовали 516 человек, против него - 132 избирателя.
Видео: Игорь Алексеев о выборах в Даугавпилсе
В интервью порталу накануне выборов Алексеев конкретно не ответил, откажется ли он от сотрудничества с теми или иными политическими силами при принятии решений в думе. При этом он согласился, что Даугавпилс и Латгалия на протяжении последних десятилетий выступали в роли "приемных детей" Риги и региону якобы не уделялось достаточно внимания из столицы.
На вопрос о потенциальном проведении прайда в Даугавпилсе Алексеев не ответил прямо, лишь подчеркнув верность его партии либеральным ценностям свободы самовыражения. Одной из главных проблем, с которой Алексеев бы боролся, став мэром, политик назвал отток жителей, а также восприятие города и региона как отдельного от остальной страны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!