Игорь Алексеев: что известно о единственном оппозиционере в новой думе Даугавпилса

Алексеев - действующий депутат городской думы Даугавпилса. Как пишет независимый портал Chayka.lv, лидер списка партии "Для развития Латвии" хочет видеть город европейским, "и это первое, что нам нужно для себя определить", - говорит он.

Игорь Алексеев родился в 1985 году, является русским по национальности. В 2010 году будущий политик окончил Рижскую международную школу экономики и делового администрирования (RISEBA) и получил диплом по специальности "Управление бизнесом". Алексеев также входит в правление SIA Limbažu formaggi и в Советы Латвийской баскетбольной ассоциации и предприятия Spec Atu.

За "Для развития Латвии" проголосовали 1 740 даугавпилсских избирателей, конкретно за Алексеева проголосовали 516 человек, против него - 132 избирателя.

Видео: Игорь Алексеев о выборах в Даугавпилсе

В интервью порталу накануне выборов Алексеев конкретно не ответил, откажется ли он от сотрудничества с теми или иными политическими силами при принятии решений в думе. При этом он согласился, что Даугавпилс и Латгалия на протяжении последних десятилетий выступали в роли "приемных детей" Риги и региону якобы не уделялось достаточно внимания из столицы.

На вопрос о потенциальном проведении прайда в Даугавпилсе Алексеев не ответил прямо, лишь подчеркнув верность его партии либеральным ценностям свободы самовыражения. Одной из главных проблем, с которой Алексеев бы боролся, став мэром, политик назвал отток жителей, а также восприятие города и региона как отдельного от остальной страны.