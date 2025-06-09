Министр отстранит от должности главу Госагентства цифрового развития

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня отстранит от должности директора Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йорена Лиопу.
Утром в понедельник, 9 июня, в интервью программе TV3 "900 секунд", Берзиня подчеркнула, что то, как проходил подсчет голосов на прошедших муниципальных выборах, неприемлемо.
Поскольку VDAA находится в ведении Министерства умного управления и регионального развития (VARAM), Берзиня приняла решение отстранить Лиопу от должности руководителя учреждения.
Исполняющим обязанности главы VDAA будет назначен государственный секретарь VARAM Эдвинс Балшевицс.
Берзиня подчеркнула, что на таких ответственных должностях, особенно с учетом того, что в следующем году пройдут выборы в Сейм, должны находиться люди, которым можно доверять.
Как сообщалось ранее, сегодня, 9 июня, состоится заседание межведомственной рабочей группы, которая в рамках служебной проверки проанализирует, почему возникли проблемы с подсчетом результатов выборов, сообщил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.
Уже сообщалось, что VDAA начала детальную проверку всех уровней ответственности внутри агентства - от непосредственно ответственных за избирательную систему сотрудников до разработчиков и аудиторов, чтобы выяснить причины медленной работы системы сканирования бюллетеней, сообщила агентству LETA руководитель проектов сотрудничества административного департамента VDAA Агнесе Ткаченко.
По словам Ткаченко, если бы причины медленной работы сканеров можно было легко выявить во время ночи выборов, VDAA сделала бы все возможное для оперативного устранения неполадок.
Ткаченко отметила, что в целом более 600 избирательных участков обслуживались в электронном режиме, что означает, что бюллетени сканировали две трети участков.
Согласно собранным VDAA данным, 284 381 бюллетень, или 41%, были отсканированы и обработаны электронно.
Эти цифры также будут пересмотрены в результате аудита, что позволит точнее оценить производительность существующей системы, добавила Ткаченко.
Представители VDAA не предоставили агентству LETA комментарий о том, планирует ли Йорен Лиопа подать в отставку.
Между тем, в специальном выпуске новостей на канале TV3 и в программе Nekā personīga в воскресенье, 8 июня, Лиопа заявил, что пока слишком рано брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов.
Как уже сообщалось, президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что Центральная избирательная комиссия и Государственное агентство цифрового развития не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны дать оценку работе этих учреждений и должностных лиц.
Политик считает, что необходимо найти конкретные решения, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли гладко и без таких инцидентов, как завершившиеся муниципальные выборы.
Напомним, что подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье столкнулся с техническими проблемами. Сбои в работе избирательных участков возникали и в течение недели во время предварительного голосования.
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