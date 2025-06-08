На выборах в Ливанском крае победила Новая консервативная партия. Лидеру списка - 25 лет

В интервью LTV молодой политик признался, что такой результат стал неожиданным даже для самой партии, но он наглядно демонстрирует стремление жителей к переменам и новому руководству.

Latgalē lielākais pārsteigums pašvaldību vēlēšanās, atskaitot valstspilsētas, varētu būt rezultāti Līvānu novadā. Tur uzvarējuši absolūti jaunpienācēji – Jaunā konservatīvā partija ar 25 gadus veco līderi Dāvidu Rubenu.



Intervijā LTV Rubens atklāj, ka arī pašai partijai šis ir… pic.twitter.com/0lx0Jf7Jdt — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 8, 2025

НКП набрала в Ливанском крае 34,7% голосов. Второе место занял объединенный список "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Нацобъединения - он собрал 26,5% голосов избирателей.

За Латвийскую зеленую партию проголосовали 19,1% жителей, а за "Согласие" - 5,5% жителей. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

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НКП могла бы получить шесть депутатских мандатов в думе, объединенный список "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Нацобъединения - пять мандатов, Латвийская зеленая партия - три, а "Согласие" - один депутатский мандат.