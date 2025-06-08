Skip to footer
Вс, 8.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Timofejevs
Cообщи

На выборах в Ливанском крае победила Новая консервативная партия. Лидеру списка - 25 лет

Давид Рубенс

Одним из самых больших сюрпризов на муниципальных выборах в Латгале стала победа в Ливанском крае Новой консервативной партии (НКП) во главе с 25-летним Давидом Рубенсом, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

В интервью LTV молодой политик признался, что такой результат стал неожиданным даже для самой партии, но он наглядно демонстрирует стремление жителей к переменам и новому руководству.

НКП набрала в Ливанском крае 34,7% голосов. Второе место занял объединенный список "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Нацобъединения - он собрал 26,5% голосов избирателей.

За Латвийскую зеленую партию проголосовали 19,1% жителей, а за "Согласие" - 5,5% жителей. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Читайте также

НКП могла бы получить шесть депутатских мандатов в думе, объединенный список "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Нацобъединения - пять мандатов, Латвийская зеленая партия - три, а "Согласие" - один депутатский мандат.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх