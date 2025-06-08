В Вентспилсском крае больше всего голосов получило ЛОР

На муниципальных выборах в Вентспилсском крае победило Латвийское объединение регионов (ЛОР), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
По итогам выборов ЛОР получило 39,31% голосов избирателей, а на втором месте - Союз зеленых и крестьян. Эти партии получат в краевой думе соответственно шесть и пять мест.
Национальное объединение набрало 27,43% голосов и получит четыре депутатских места.
Совместный список "Суверенной власти" и "Младолатышей" на выборах в Вентспилсском крае не преодолел 5%-ный барьер.
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