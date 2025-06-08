Проверка на всех уровнях: начат аудит в VDAA из-за проблем при подсчете голосов

Как отметила Ткаченко, если бы причины замедления сканирования бюллетеней были четко идентифицированы в ночь выборов, VDAA сделала бы все возможное, чтобы оперативно их устранить.

По ее словам, в электронном виде в общей сложности обслуживались более 600 избирательных участков, то есть бюллетени сканировались на двух третях участков. Данные, собранные VDAA, показывают, что 284 381 или 41% бюллетеней были отсканированы, а данные обработаны в электронном виде.

Эти цифры также будут переоценены в результате аудита, что позволит более точно понять эффективность действующей системы, добавила Ткаченко.

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Представители VDAA не предоставили LETA комментарий о том, планирует ли директор VDAA Йоренс Лиопс уйти в отставку.

В свою очередь, в специальном предвыборном выпуске новостей TV3 и Nekā personīga Лиопс указал, что ему преждевременно брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов.

Как сообщалось, президент Эдгар Ринкевич ранее указал, что ЦИК и VDAA не справились с организацией муниципальных выборов. По его мнению, Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.

Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и ночью на воскресенье столкнулся с техническими проблемами. Они же имели место и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.