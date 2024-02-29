Как изменится безопасность Балтии после вступления Швеции в НАТО?

С тех пор как в НАТО вступила Финляндия, а теперь и Швеция, вступление которой в альянс после полутора лет проволочек наконец ратифицировал парламент Венгрии, все страны вокруг Балтийского моря, за исключением России, являются членами альянса. Это уже дало повод некоторым экспертам называть Балтийское море "озером НАТО", что позволит западным союзникам в случае войны с Москвой ограничить пространство для маневров России в этой важнейшей зоне судоходства, пишет LETA+.
Как отмечает профессор по вопросам международной безопасности Королевского колледжа Лондона Эндрю Дорман, вступление Швеции в НАТО имеет как минимум пять важных преимуществ.
Во-первых, ее вступление, как и ранее Финляндии, является событием огромного символического значения. Обе страны долго и настойчиво придерживались строгой политики нейтралитета, однако повторное вторжение России в Украину заставило их быстро и радикально изменить прежние взгляды. С одной стороны, это может повлиять на позицию тех стран, которые до сих пор отказываются однозначно осудить агрессию Москвы, с другой - показывает всю лживость и бессмысленность аргументов Кремля, утверждающего, что одной из причин войны является желание предотвратить расширение НАТО.
Хотя вступление Швеции в альянс облегчает НАТО контроль над Балтийским морем и позволяет усилить защиту находящихся под угрозой стран Балтии, эксперты предупреждают, что угроза региону со стороны России остается высокой, учитывая наличие крайне милитаризованной Калининградской области и способность Москвы нанести ущерб подводной инфраструктуре.
"Если мы посмотрим на карту, то географически Балтийское море, несомненно, становится озером НАТО. Однако альянсу здесь еще есть чем заняться", - сказала в беседе с AFP Минна Оландер, исследователь Финского института международных отношений.
После вторжения России в Украину газопроводы и кабели на дне Балтийского моря подвергались серьезным инцидентам, что заставило НАТО осознать свою уязвимость. Профессор Военного колледжа армии США Джон Дени заявил AFP, что Россия продолжает инвестировать в свой потенциал подводных операций, а ее военно-морской флот сохраняет достаточную огневую мощь для проведения небольших десантных операций или угрозы маршрутам снабжения НАТО.
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