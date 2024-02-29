Когда город попадает под оккупацию российской армии, быть мужчиной призывного возраста особенно опасно - даже если ты гражданский. Ярким свидетельством стали фотографии из Бучи, где после освобождения на улицах находили трупы мужчин в расцвете сил со связанными за спиной руками. Тридцатилетние Никита Горбань и Владимир (имя изменено) вернулись из плена замученными, с весом подростков, физически искалеченными. Но хотя бы живыми.

Несмотря на то, что на прошлой неделе исполнилось два года с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, мы не должны уставать от войны. По мере сокращения военной поддержки сокращаются и шансы Украины вернуть себе территории, оккупированные Россией - и, возможно, ей даже придется потерять новые, как это произошло недавно с Авдеевкой после тяжелых боев.

Оккупация - это не только незаконное присвоение чужой территории. В условиях оккупации гражданские лица переживают самые страшные ужасы: пытки, тюремное заключение, похищения, убийства, депортации, разрушение культуры и самобытности, использование в пропаганде, разлучение семей и незаконное изъятие детей.

TVNET взял интервью у украинцев, которым посчастливилось выбраться из оккупации живыми (не всем так везет), и у тех, кто сам был на фронте. Украинские солдаты и мирное население сдаваться не собираются. Не должен этого делать и остальной мир.

Когда 24 февраля 2022 года началось вторжение России в Украину, 31-летний Никита Горбань учился и работал в больнице в Андреевке (Киевская область). В первые дни полномасштабного вторжения война еще не дошла до Андреевки, только вдали был виден дым и слышны взрывы. Через несколько дней колонны российской техники начали двигаться в близлежащий Макаров (после освобождения выяснилось, что оккупанты убили там более 200 мирных жителей).

Никита хотел сбежать со своей семьей. Вещи уже были упакованы и помещены в машину, но топлива в тот момент взять было негде. На шестой день вторжения российские войска вошли в Андреевку.

"Мы спрятались в подвале и ждали, когда все закончится", - говорит Никита.

Однажды неподалеку произошла стрельба. Когда все утихло, Никита решил выйти на улицу вместе с отцом. "Мы выходим, и на нас смотрят три ствола автомата", - вспоминает он.