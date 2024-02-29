Оккупация - это не только незаконное присвоение чужой территории. В условиях оккупации гражданские лица переживают самые страшные ужасы: пытки, тюремное заключение, похищения, убийства, депортации, разрушение культуры и самобытности, использование в пропаганде, разлучение семей и незаконное изъятие детей.

TVNET+ взял интервью у украинцев, которым посчастливилось выбраться из оккупации живыми (не всем так везет), и у тех, кто сам был на фронте.

Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, 31-летний Никита Горбань учился и работал в больнице в Андреевке (Киевская область). В первые дни полномасштабного вторжения война еще не дошла до Андреевки, только вдали был виден дым и слышны взрывы. Через несколько дней колонны российской техники начали двигаться в близлежащий Макаров (после освобождения выяснилось, что оккупанты убили там более 200 мирных жителей).

Никита хотел сбежать со своей семьей. Вещи уже были упакованы и помещены в машину, но топлива в тот момент взять было негде. На шестой день вторжения российские войска вошли в Андреевку.

"Мы спрятались в подвале и ждали, когда все закончится", - говорит Никита.

Однажды неподалеку произошла стрельба. Когда все утихло, Никита решил выйти на улицу вместе с отцом. "Мы выходим, и на нас смотрят три ствола автомата", - вспоминает он.