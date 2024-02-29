Вилкс покидает должность директора Латвийской национальной библиотеки

Конкурс объявлен в связи с тем, что со 2 сентября этого года должность покинет многолетний директор ЛНБ Андрис Вилкс.

Заявки от претендентов на должность директора ЛНБ принимаются до 8 марта.

Основными обязанностями директора ЛНБ являются планирование, управление и координация работы библиотеки, обеспечение выполнения ее целей и задач, устойчивое развитие библиотечного фонда и содействие развитию ЛНБ как научно-исследовательского и образовательного учреждения.

Претенденты должны иметь высшее академическое или второе профессиональное образование в области гуманитарных или социальных наук, не менее трех лет опыта работы на руководящей должности в государственном или муниципальном учреждении, обладать отличными знаниями латышского языка и хорошо владеть английским языком.

Кандидаты должны будут представить конкурсной комиссии свои предложения по развитию ЛНБ в течение следующих пяти лет. Зарплата директора ЛНБ составляет 4116 евро в месяц до уплаты налогов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!