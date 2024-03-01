1 февраля Верховный суд обнародовал решение, согласно которому председатель правления партии Brīvai stiprai Latvijai Артур Бернис должен в течение пяти дней публично извиниться перед журналистом программы Bez Tabu телеканала TV3 Артуром Шпаком за клевету и в течение десяти дней выплатить компенсацию за моральный ущерб. Публичные извинения в Facebook Бернис опубликовал только на этой неделе, и сейчас их в профиле Берниса уже нет. Шпак перепубликовал скриншот поста с извинениями, а также рассказал, что для исполнения решения суда пришлось привлекать судебных исполнителей. TVNET+ связался с вовлеченными лицами, чтобы выяснить детали произошедшего.