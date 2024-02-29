Лучше развестись и быть счастливым, чем мучиться ради детей, считает юрист Иева Бранте

"Развод - это честный разговор супругов друг с другом. И когда у пары есть дети, я желаю женщинам расторгнуть свой брак так, чтобы мужчина остался полноправным отцом для ребенка или детей. И чтобы родители нормально общались. Ребенку лучше будет видеть разведенных счастливых родителей, чем несчастных, вынужденных жить вместе. Ошибочно думать, что, мол, ребенку нужны оба родителя, поэтому надо вечно быть вместе", - уверена Иева Бранте.

Как понять, что каждому пора идти своим путем? "Если совместное сосуществование - это разрушение друг друга, то необходимо уничтожить сам брак и поставить на нем точку. Каждый должен идти своим путем. Больной и несчастный ты никогда не сделаешь счастливым своего ребенка и другому или другой тоже не будешь нужен. Такова реальность", - жестко резюмирует Бранте.

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