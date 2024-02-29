ФОТО ⟩ Новый Рижский театр открыт! Первый взгляд изнутри

В мероприятии приняли участие министр культуры Агнесе Логина, председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич, художественный руководитель JRT Алвис Херманис и член правления театра Гундега Палма, архитектор Зайга Гайле, представители руководства строительного предприятия SBSC и представитель проектировщиков Sarma & Norde arhitekti Янис Норде.

Реконструкция и перестройка комплекса зданий JRT проводились по проекту архитектора Зайги Гайле, при этом за счет строительства сложных подземных конструкций почти вдвое была увеличена площадь здания.

На подземном этаже теперь располагаются мастерские, а историческое здание театра дополнено новым пятиэтажным корпусом с двумя залами black box, несколькими залами для репетиций и помещениями для актеров. Здания соединены между собой стеклянным пассажем.

В Большом зале театра сохранены и отреставрированы элементы интерьера 30-х годов ХХ века. В результате перестройки зрителям обеспечен отличный обзор и слышимость из любой точки партера и с балкона. После перестройки в партере Большого зала будет 322 зрительских места, а на балконе - 166 мест.

Свойственное залам black box ощущение "вне пространства" в JRT создают нейтральные бетонные серые стены, черный потолок и полы. Световые и звуковые системы обоих залов, цифровая и аналоговая сети управления ими созданы таким образом, чтобы свободно менять конфигурацию в соответствии с потребностями конкретного спектакля. В большом зале black box 230 зрительских мест, в малом - 100. Помещения доступны людям с ограниченными возможностями.

Разработка строительного проекта JRT началась в 2018 году, а строительство велось с 2020 года. Комплекс зданий JRT был введен в эксплуатацию 22 декабря 2023 года.

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