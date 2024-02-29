"Все знают, что в Украине есть западные спецподразделения. Просто они это официально не признали", - сказал источник, не уточнив, спецподразделения каких стран якобы находятся в Украине.

В последние дни идут активные дискуссии о возможной отправке западных солдат в Украину. Они возникли после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем нельзя исключать участие войск НАТО в войне на стороне Украины.

Ряд западных стран, реагируя на эти заявления Макрона, уже заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину.

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что отправка в Украину военнослужащих НАТО приведет к военному столкновению РФ и альянса.

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