В Детской больнице задержан мужчина с предметом, похожим на оружие

27 февраля в поликлинике Детской больницы был замечен мужчина с похожим на оружие предметом в руке.

Врач, который первым это заметил, немедленно сообщил о возможной угрозе в службу безопасности больницы, которая, в свою очередь, проинформировала Государственную полицию.

Была проведена эвакуация посетителей в более безопасные помещения, а также приостановлен прием больных. Это было сделано для того, чтобы не привлекать повышенного внимания со стороны окружающих, а также чтобы не волновать пациентов и их родителей.

"Этот случай является серьезным напоминанием о важности постоянной бдительности и готовности к различным ситуациям. Медицинские работники в своей рабочей среде все чаще оказываются в ситуациях, когда забота о собственной безопасности и безопасности пациентов подчинена нашей основной задаче -лечению и уходу за пациентом. Ни в одном общественном месте, а особенно в Детской больнице, не должно быть лиц с оружием - ни игрушечным, ни настоящим", - сказала профессор Яна Паваре, которая первой заметила подозрительного человека.