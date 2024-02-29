"По предварительным данным, потери врага в результате удара следующие: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения, и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения", - заявили в ВСУ.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в Еленовке вечером 27 февраля солдаты выстроились для награждения медалями, но по ним был нанесен ракетный удар.

Украинская армия за последние восемь дней нанесла как минимум три таких удара.

20 февраля 68 российских военных погибли на полигоне в Донецкой области в результате ракетного обстрела украинской армии. Двумя днями позже еще по меньшей мере 60 оккупантов были убиты в результате украинского военного удара по российскому полигону на левом берегу Днепра.

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