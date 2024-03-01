Началось проектирование военного полигона в Селии

Как рассказал депутатам парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции руководитель Государственного центра оборонных объектов и закупок Ивар Вуцанс, Национальные вооруженные силы (NBS) разделили свои потребности по строительству полигона на несколько этапов, и в настоящее время определена первая фаза, которая должна быть завершена в декабре 2025 года.

По словам Вуцанса, проектные работы первого этапа уже начаты, и будет реализовано от семи до десяти строительных проектов. В настоящее время также проводится отчуждение земельных участков.

Первый этап строительства полигона предусматривает отчуждение 12 объектов недвижимости у частных и юридических лиц, и полностью процесс завершен в отношении двух объектов. Хотя строительные работы еще не начались, военнослужащие уже используют полигон для своих целей, рассказал заместитель начальника объединенного штаба NBS бригадный генерал Каспарс Здановскис.

Большая часть территории будущего полигона принадлежит предприятию Latvijas valsts meži, и оно разрешает NBS использовать ее для тактических занятий.

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