Мэр Екабпилса: пик наводнения пройден

Он сообщил, что уровень воды в Зельки упал примерно на 30 сантиметров. Воды Даугавы ночью пробили довольно широкую полосу в ледовом заторе в Плявиняс, через которую вода теперь медленно проходит, пояснил Рагайнис.

По его словам, начал сдвигаться и "ледяной хвост" ниже по течению от Зельки, и если лед не будет уплотняться, то в пятницу уровень воды в затопленных районах значительно снизится.

На вопрос о том, как самоуправление справляется с оказанием помощи пострадавшим от наводнения жителям края, Рагайнис ответил, что всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.

Как сообщалось, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), уровень воды в Даугаве у железнодорожного моста в Зельки, расположенного между Екабпилсом и Плявиняс, за последние сутки снизился примерно на 20 сантиметров.

В семь часов утра уровень воды составлял около 8,5 метра, тогда как в четверг достигал 9,56 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции.