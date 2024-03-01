Мэр Екабпилса: пик наводнения пройден

Поскольку уровень воды в Даугаве у Зельки снижается, похоже, что пик наводнения в Крустпилсской и Салской волостях пройден, сказал в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.
Он сообщил, что уровень воды в Зельки упал примерно на 30 сантиметров. Воды Даугавы ночью пробили довольно широкую полосу в ледовом заторе в Плявиняс, через которую вода теперь медленно проходит, пояснил Рагайнис.
По его словам, начал сдвигаться и "ледяной хвост" ниже по течению от Зельки, и если лед не будет уплотняться, то в пятницу уровень воды в затопленных районах значительно снизится.
На вопрос о том, как самоуправление справляется с оказанием помощи пострадавшим от наводнения жителям края, Рагайнис ответил, что всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.
Как сообщалось, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), уровень воды в Даугаве у железнодорожного моста в Зельки, расположенного между Екабпилсом и Плявиняс, за последние сутки снизился примерно на 20 сантиметров.
В семь часов утра уровень воды составлял около 8,5 метра, тогда как в четверг достигал 9,56 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции.
В Плявиняс уровень воды в Даугаве колеблется в пределах полуметра, а в Екабпилсе - в пределах нескольких сантиметров с тенденцией к снижению. У Ливаны уровень воды стабилен, а в Даугавпилсе и выше по течению - немного повышается.
В Екабпилсе и выше по течению угрозы наводнения практически нет, так как на реке сохраняется лишь редкий лед, снег растаял, а осадков в ближайшие дни не ожидается.
На участке Даугавы от Екабпилса до Плявиняс, а также в нижнем течении Айвиексте продолжает действовать оранжевое предупреждение LVĢMC, а на узком участке - от острова Сака до окрестностей моста в Зельки - действует красное предупреждение о наводнении.
С наступлением более сухой погоды уровень воды в реках начинает снижаться. Продолжается подъем уровня воды в притоках Даугавы Дубне и Айвиексте, а также в Гауе и на участках некоторых других рек. На следующей неделе ожидается спад половодья во всех реках.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!