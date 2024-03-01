Мужчина откликнулся на объявление в Facebook об аренде квартиры и лишился 100 евро

Вчера в Госполицию поступила информация о том, что мошенники, которые, скорее всего, не находятся в Латвии, разместили в Facebook объявление об аренде квартиры в Лиепае на ул. Лиела.

Потерпевший вступил в переписку с предполагаемым арендодателем, который отправил фальшивую фотографию паспорта и номер иностранного счета. Мужчина перевел 100 евро на указанный банковский счет за бронирование квартиры, однако после совершения перечисления арендодатель заблокировал его номер телефона.

Чтобы проверить факт мошенничества, потерпевший написал этому же человеку с другого номера телефона, изъявив желание снять квартиру в долгосрочной перспективе, получил ответ, что квартира доступна, но на этот раз мошенники прислали фотографию паспорта другого лица и указали другой номер счета в иностранном банке. В третий раз мошенники отправили ту же фотографию паспорта, что и в первый раз, но другой номер банковского счета.

В Госполиции в этой связи начат уголовный процесс, в сотрудничестве с правоохранительными органами соседних стран выясняются причастные лица.

Госполиция напоминает о том, что нельзя совершать такие сделки удаленно и перечислять деньги за бронирование квартиры, вместо этого нужно встретиться лично, осмотреть квартиру и договориться о сделке.

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