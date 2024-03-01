Выход за Навального. Как поддерживали политика после его возвращения в Россию

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За исключением адвокатов и тюремщиков, Навального не видел никто. Но он использовал каждое свое выступление в суде — очно или по видеосвязи — для публичной критики власти и поддержки своих сторонников.

Фото: Getty Images

В августе 2023 года Навальный был осужден на 19 лет тюрьмы по очередному обвинению — в создании и финансированиии экстремистского сообщества. Перед оглашением приговора он приветствовал в тюремном суде второго подсудимого — администратора YouTube-канала «Навальный live» Даниэля Холодного.

Фото: Getty Images

Шок от гибели Навального в тюрьме снова вывел на улицы тысячи граждан России. Однако о каких-то организованных выступлениях речь уже не идет. Через сутки после возникновения импровизированных мемориалов причиной для задержания стали считать даже появление у мест возложения цветов с портретом Навального.

Фото: Getty Images

Как показывает практика последних лет, даже избежав задержания в присутствии полиции, симпатизирующий Навальному не застрахован от внимания правоохранителей через несколько недель или даже месяцев.

Фото: Reuters

Невзирая на это, тысячи людей пришли в церковь в московском районе Марьино на панихиду. Она состоялась с задержкой почти в две недели из-за противодействия российских властей в выдаче тела семье оппозиционера. Найти церковь, транспорт и кладбище для погребения удалось тоже не сразу — большинство ритуальных служб отказывались помочь родным.

Фото: Reuters

Алексей Навальный, российский оппозиционер и самый известный из критиков президента Путина, похоронен в Москве. Ему было 47 лет.

Фото: BBC

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Фото: BBC