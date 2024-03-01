Выход за Навального. Как поддерживали политика после его возвращения в Россию

Решение Алексея Навального вернуться в Россию, несмотря на попытку его убийства в августе 2020 года, вывело на улицы российских городов рекордное — по меркам несанкционированных протестов в России — число людей. Демонстрации сопровождали последующие репрессии российских властей против оппозиционного политика и не прекратились с его смертью.
Рейс «Победы» в московский аэропорт Внуково 17 января 2021 года встречали сотни сторонников Навального. Самолет сделал широкий круг около Москвы и поменял направление, приземлившись в Шереметьево, где Навального и задержали.
Полиция, упиравшая на нарушение коронавирусных ограничений (этот же предлог используется и три года спустя) начала разгонять толпу встречающих почти сразу же. За несколько недель протестов через задержания, штрафы и административные аресты в городах по всей России прошли тысячи человек.
Первые выступления протеста начались сразу после того, как Навального доставили в отделение полиции в Химках, рядом с аэропортом Шереметьево. Там же прошло импровизированное заседание суда, арестовавшее политика.
В последующие три недели на улицы российских городов, в том числе и там, где раньше протест замечен не был, вышли десятки тысяч граждан.
Зима и весна 2021-го в Москве прошла на фоне самых крупных протестов после митингов 2019 года и года с лишним ковидных ограничений. Но они стали последним относительно массовым выражением недовольства в России.
Сподвижники Навального призывали к усилению протестов, но стало ясно, что репрессии против тех, кто осмеливается выходить на улицы, тоже становятся жестче.
К середине февраля демонстрации были остановлены. Последним выступлением стала акция «Любовь сильнее страха», собравшая только женщин. Тогда еще аресты женщин выглядели чем-то из ряда вон выходящим, и считалось, что те рискуют меньше.
Вскоре после этапирования из Москвы во владимирскую ИК-2 Навальный объявил голодовку из-за того, что ему отказывали в медицинской помощи. В апреле 2021-го призыв врачей в России и за ее пределами — дать заключенному полноценное обследование в гражданской больнице — поддержали несколько тысяч человек в Москве и других крупных городах.
Через несколько дней после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Навальный призывал из тюрьмы к протестам. Эти выступления были подавлены еще жестче, чем акции в поддержку самого оппозиционера.
Массовые выражения протеста в России стали невозможны. Демонстрации в поддержку Навального отныне проводились за рубежом. «Остановите Путина прежде, чем он убьет Навального», «Освободите Навального, спасите ему жизнь» — гласят эти лозунги на митинге протеста в Нью-Йорке.
4 июня 2023-го, в день рождения Навального, в Москве и нескольких других городах прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера. Они были скоротечны и закончились задержанием пикетчиков.
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За исключением адвокатов и тюремщиков, Навального не видел никто. Но он использовал каждое свое выступление в суде — очно или по видеосвязи — для публичной критики власти и поддержки своих сторонников.
В августе 2023 года Навальный был осужден на 19 лет тюрьмы по очередному обвинению — в создании и финансированиии экстремистского сообщества. Перед оглашением приговора он приветствовал в тюремном суде второго подсудимого — администратора YouTube-канала «Навальный live» Даниэля Холодного.
Шок от гибели Навального в тюрьме снова вывел на улицы тысячи граждан России. Однако о каких-то организованных выступлениях речь уже не идет. Через сутки после возникновения импровизированных мемориалов причиной для задержания стали считать даже появление у мест возложения цветов с портретом Навального.
Как показывает практика последних лет, даже избежав задержания в присутствии полиции, симпатизирующий Навальному не застрахован от внимания правоохранителей через несколько недель или даже месяцев.
Невзирая на это, тысячи людей пришли в церковь в московском районе Марьино на панихиду. Она состоялась с задержкой почти в две недели из-за противодействия российских властей в выдаче тела семье оппозиционера. Найти церковь, транспорт и кладбище для погребения удалось тоже не сразу — большинство ритуальных служб отказывались помочь родным.
Алексей Навальный, российский оппозиционер и самый известный из критиков президента Путина, похоронен в Москве. Ему было 47 лет.
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