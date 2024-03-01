Торговый центр не разрешил Майрису Бриедису презентовать книгу в своих помещениях

Презентация должна была пройти в книжном магазине Jāņa Rozes grāmatnīca.

Портал Santa.lv обратился за комментарием к торговому центру, на что получил ответ от главы маркетингового отдела Spice Светланы Даболини: "Соглашение о презентации книги Майриса Бриедиса в магазине Jāņa Rozes в Spice было заключено с Jāņa Rozes apgāde, но не было согласовано с руководством Spice".

По ее словам, информация о мероприятии достигла руководства торгового центра с большим опозданием - только тогда, когда уже началась рекламная кампания презентации книги.

"Торговый центр моды и стиля жизни Spice оставляет за собой право оценивать организуемые в наших помещениях мероприятия. Придерживаясь своих ценностей, было принято решение отказать в проведении упомянутого мероприятия в нашем торговом центре", - пояснила Даболиня.

Впрочем, как отмечает портал, боксер сдаваться не собирается и проведет презентацию книги на цветочной базе Florex на улице Каугуру.

Напомним, в самом начале войны Бриедис отказался осуждать полномасштабную агрессию России по отношению к Украине, а также критиковал власти Латвии за ощутимую для оборонного бюджета поддержку украинской стороны.

Когда латвийские СМИ прямо спросили боксера, на чьей он стороне, Бриедис ответил, что "на стороне Латвии". Затем он избегал данной темы в общении со СМИ.

Отсутствие чёткой позиции вынудило руководство TV3 Group и Best4Sport TV отказаться от трансляции боев Бриедиса.

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