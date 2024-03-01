Истребители НАТО впервые взлетели с аэродрома в Лиелварде для проведения операции alfa scramble

В пятницу, 1 марта, всего через несколько часов после начала операции НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, два истребителя ВВС Германии Eurofighter взлетели с авиабазы Лиелварде на перехват приблизившихся к воздушному пространству стран Балтии российских военных самолетов, сообщает sargs.lv.
Истребители поднялись в воздух после полученной Центром контроля и сообщений ВВС Латвии информации, что над Балтийским морем, вблизи берегов Латвии, замечено движение не входящих в альянс самолетов.
@NATO gaisa telpas patrulēšana darbojas pilnā spēkā un Sabiedrotie spēj reaģēt nekavējoties. Šodien no @gaisa_speki aviācijas bāzes Vācijas iznīcinātāji Eurofighter pirmo reizi devās pārtvert divus Krievijas militāros lidaparātus Latvijas teritoriālo ūdeņu tuvumā.… pic.twitter.com/QWNuHCgZ6S— Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 1, 2024
Эта информация была немедленно передана в оперативный центр НАТО в Удеме, Германия, где было принято решение о поднятии в воздух немецких истребителей, которые с базы в Лиелварде обеспечивают операцию по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Это был первый раз, когда истребители НАТО взлетают с аэродрома в Лиелварде для выполнения так называемой операции alfa scramble - перехвате и опознании неизвестных летательных аппаратов.
После взлета пилоты ВВС Германии получили дальнейшую информацию о задаче. Они приблизились к российским самолетом, летевшим над Балтийским морем.
Как обычно, российские самолеты не сообщили о своем полете гражданским авиадиспетчерам и не включили свои транспондеры.
Как только немецкие самолеты приблизились к российским, их пилоты провели опознание и сопровождение самолетов, после чего успешно вернулись на базу в Лиелварде.
"Это первый вылет истребителей после получения тревоги, который из Лиелварде осуществили немецкие самолеты Eurofighter. Он демонстрирует способность и приверженность НАТО сдерживать и, в случае необходимости, защищать воздушное пространство союзников", - сказал в своем заявлении командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис.
Он добавил, что 29 февраля для подразделения ВВС Германии были установлены процедуры командования миссией НАТО по охране воздушного пространства, и уже днем позже все участники операции продемонстрировали свою способность быстро реагировать на вызовы на внешней границе воздушного пространства НАТО.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!