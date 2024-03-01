Истребители НАТО впервые взлетели с аэродрома в Лиелварде для проведения операции alfa scramble

Как только немецкие самолеты приблизились к российским, их пилоты провели опознание и сопровождение самолетов, после чего успешно вернулись на базу в Лиелварде.

"Это первый вылет истребителей после получения тревоги, который из Лиелварде осуществили немецкие самолеты Eurofighter. Он демонстрирует способность и приверженность НАТО сдерживать и, в случае необходимости, защищать воздушное пространство союзников", - сказал в своем заявлении командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис.

Он добавил, что 29 февраля для подразделения ВВС Германии были установлены процедуры командования миссией НАТО по охране воздушного пространства, и уже днем позже все участники операции продемонстрировали свою способность быстро реагировать на вызовы на внешней границе воздушного пространства НАТО.

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