Главное за 1 марта ⟩ Похороны Навального, декларации, в честь кого переименовали улицы и Хаматова о жизни в Латвии

Даугава у Плявиняс полна льда и снежной каши, подобная ситуация была весной прошлого года в Екабпилсе, рассказал глава Плявиньского управления Айзкрауклского края Андрис Амбайнис.

В Екабпилсе Даугава свободна ото льда, и уровень воды быстро падает, сообщил председатель самоуправления Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

Устроивший в конце прошлого года трагическую аварию в Торнякалнсе пенсионер утверждает, что не помнит аварии, сообщает агентство LETA.

За аренду квартиры в Лиепае в объявлении через Facebook мошенники выманили у мужчины 100 евро, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Исполнявший обязанности главы департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс, задержанный в начале недели Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о даче крупной взятки, может быть также замешан в деле об участках у аэропорта "Рига", свидетельствует информация Латвийского телевидения, пишет Rus.LSM.

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях и столкновениях с транспортными средствами погибает от 30 до 40 пешеходов. Такова ситуация с 2021 года. Сюжет передачи Degpunktā - о происшествии на улице Деглава в Риге, которое могло стать частью суровой статистики.

С пятницы движение через бывший КПП "Калвария-Будзиск" на литовско-польской границе может быть частично перекрыто с польской стороны, что, в свою очередь, скажется на движении фур из Эстонии, Латвии и Литвы в Западную Европу, сообщает Rus.Postimees.