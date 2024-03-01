Вот и подходит к концу пятница. День принес нам множество новостей - это и первый день весны, и первый день подачи налоговых деклараций, и день похорон российского оппозиционного политика Алексея Навального. Рассказываем об этом и не только в ежедневной подборке от RUS TVNET - коротко о главном за пятницу, 1 марта.
Главное за 1 марта ⟩ Похороны Навального, декларации, в честь кого переименовали улицы и Хаматова о жизни в Латвии
Новости Латвии:
На прошлой неделе в Сети активно обсуждались громкие новости - Рижская дума решила переименовать несколько улиц в столице, в том числе и улицу Маскавас. Многих рижан смутили новые "сложные" названия - улицы будут названы в честь исторических деятелей Латвии. "Кто эти люди?" - недоумевали комментаторы в соцсетях. RUS TVNET решил рассказать о них и их достижениях в истории Латвии.
С сегодняшнего дня, 1 марта, жители могут подавать годовые декларации о доходах за 2023 год, но, как и каждый год до этого, из-за большой заинтересованности людей Система электронного декларирования (EDS) ночью и в начале дня работала с перебоями. Как заметил TVNET, проблемы с подключением к EDS возникли уже вскоре после полуночи.
Мужчина, которого Государственная полиция задержала по подозрению в забрасывании зажигательной смеси в кабинет главы Музея оккупации Латвии Солвиты Вибы, является гражданином Латвии, который ранее попадал в поле зрения полиции в связи с наркотиками, сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс. Позже в связи с нападением на музей полиция задержала еще двух человек.
Даугава у Плявиняс полна льда и снежной каши, подобная ситуация была весной прошлого года в Екабпилсе, рассказал глава Плявиньского управления Айзкрауклского края Андрис Амбайнис.
В Екабпилсе Даугава свободна ото льда, и уровень воды быстро падает, сообщил председатель самоуправления Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Устроивший в конце прошлого года трагическую аварию в Торнякалнсе пенсионер утверждает, что не помнит аварии, сообщает агентство LETA.
За аренду квартиры в Лиепае в объявлении через Facebook мошенники выманили у мужчины 100 евро, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Исполнявший обязанности главы департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс, задержанный в начале недели Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о даче крупной взятки, может быть также замешан в деле об участках у аэропорта "Рига", свидетельствует информация Латвийского телевидения, пишет Rus.LSM.
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях и столкновениях с транспортными средствами погибает от 30 до 40 пешеходов. Такова ситуация с 2021 года. Сюжет передачи Degpunktā - о происшествии на улице Деглава в Риге, которое могло стать частью суровой статистики.
С пятницы движение через бывший КПП "Калвария-Будзиск" на литовско-польской границе может быть частично перекрыто с польской стороны, что, в свою очередь, скажется на движении фур из Эстонии, Латвии и Литвы в Западную Европу, сообщает Rus.Postimees.
Офис работодателя Агнесе, где в течение дня регулярно проводятся тренинги, находится в торговом центре Domina. Агнесе говорит, что удобнее всего припарковать машину прямо перед торговым центром, и она так делает уже три года, но теперь женщина случайно узнала, что получила два штрафа, сообщает программа Bez Tabu.
1 февраля Верховный суд обнародовал решение, согласно которому председатель правления партии Brīvai stiprai Latvijai Артур Бернис должен в течение пяти дней публично извиниться перед журналистом программы Bez Tabu телеканала TV3 Артуром Шпаком за клевету и в течение десяти дней выплатить компенсацию за моральный ущерб. Публичные извинения в Facebook Бернис опубликовал только на этой неделе, и сейчас их в профиле Берниса уже нет. Шпак перепубликовал скриншот поста с извинениями, а также рассказал, что для исполнения решения суда пришлось привлекать судебных исполнителей. TVNET+ связался с вовлеченными лицами, чтобы выяснить детали произошедшего.
Сотрудники Государственной полиции в связи с ранее начатым уголовным процессом за реализацию наркотических веществ в крупных объемах задержали мужчину 1982 года рождения. В ходе обысков по нескольким адресам были изъяты различные наркотические вещества, наличные деньги, предметы, похожие на огнестрельное оружие и автомобили.
За рубежом:
1 марта на Борисовском кладбище в Москве проходят похороны оппозиционера Алексея Навального, убитого в колонии. На кладбище, где похоронят политика, появились полицейские патрули, а на территории церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, где прошло отпевание, еще 29 февраля начали устанавливать железные заграждения. RUS TVNET собирает главное.
Решение Алексея Навального вернуться в Россию, несмотря на попытку его убийства в августе 2020 года, вывело на улицы российских городов рекордное — по меркам несанкционированных протестов в России — число людей. Демонстрации сопровождали последующие репрессии российских властей против оппозиционного политика и не прекратились с его смертью.
Супруга Алексея Навального Юлия простилась с мужем при помощи соцсетей.
В ночь на 1 марта зафиксирована атака трех беспилотников на военный завод российской армии имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, сообщает "Медуза".
В послании Федеральному собранию Владимир Путин огласил огромный список мер по развитию экономики и поддержке населения — скорее всего, выполнение всего этого обойдется в триллионы рублей в ближайшие годы. Неясно только, как эти меры будут реализовываться: экономика уже перегрета, инфляция остается высокой, а возможности бюджета ограничены.
Находящийся в распоряжении Postimees рапорт временного банкротного управляющего Eurora Solutions OÜ раскрывает целый ряд подробностей, дающих представление о том, на что за столь короткое время было потрачено 40 миллионов евро, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
С 1 марта сограждане могут подавать годовые декларации за 2023 год, чтобы вернуть переплаченные налоги. Как водится, наиболее торопливые попытались это сделать сразу после полуночи и традиционно подвесили систему. В соцсетях по этому поводу разгорелись горячие дебаты.
В субботу, 2 марта, в торговом центре Spice должна была состояться презентация книги латвийского боксера Майриса Бриедиса "Майрис Бриедис: Есть ли жизнь после большого спорта", однако внезапно мероприятие было отменено.
Дочь композитора Юриса Кулакова, скрипачка Юстине Кулакова-Сипневска, в беседе с журналом Kas Jauns раскрыла последнюю волю отца. А 14 мая в "Арена Рига" в память о нем состоится грандиозный концерт.
Скрипачка, а ныне звезда реалити-шоу Кэти Тиндемарк, живущая на вилле возлюбленного в Юрмале, рассказала о своем финансовом положении, отметив, что у нее есть долги.
Хотя руководство Нового Рижского театра (JRT) приняло решение не восстанавливать на фасаде отреставрированного здания портрет патриарха латвийского театра Эдуарда Смильгиса, для него нашлось не менее достойное место...
"К сожалению, я все более убеждаюсь, что оно было правильным. Видя то, как существуют мои коллеги в России, у меня не было никакого варианта встроиться в этот ряд", - говорит о своем отъезде Чулпан Хаматова в интервью Елизавете Осетинской на YouTube-канале "Это Осетинская (Русские норм!)".
"Мы хотим церемонию только для себя. Что касается мечты, то это выездная свадьба где-нибудь на Мальдивских островах", - рассказывает в беседе с TVNET+ 30-летняя яркая брюнетка Надежда Гульбинская, покорившая сердце латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.
24-летняя чешская теннисистка Моника Килнарова вряд ли известна даже самым внимательным поклонникам этого вида спорта, но это не мешает ей иметь почти полсотни тысяч подписчиков в Instagram.
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