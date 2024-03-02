Анализ ⟩ Офицер госбезопасности Молдовы: еще пара жалоб из Тирасполя в Москву, и к нам полетят "Искандеры"

В среду, 28 февраля, состоялся съезд народных депутатов так называемой Приднестровской Молдавской Республики ("ПМР"). Съезд решил обратиться к России, чтобы призвать к ответу Молдову, которую обвинил в экономическом давлении и даже в геноциде. Проведение съезда накануне обращения президента РФ к Федеральному собранию вызвало в Молдове тревожные настроения. Rus.Postimees выяснил у экспертов, чего хотели добиться власти "ПМР", чем чревато их обращение к Путину и что будет дальше.
Позавчера, 28 февраля, во Дворце Республики в Тирасполе собрались на свой съезд народные депутаты всех уровней так называемой Приднестровской Молдавской республики ("ПМР"). Съезд решено было собрать из-за серьезных экономических проблем, которые испытывает непризнанная территория Приднестровья.
При этом власти "ПМР" утверждают, что во всех экономических и политических бедах виновата исключительно Молдова. Якобы Молдова "развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета".
"Геноцид" и прочие ужасы
В вину властям Молдовы также поставлены попытки разрушить систему здравоохранения Приднестровья, узаконить уголовное преследование "буквально каждого гражданина Приднестровья" и прочее. На съезде заявили, что Молдова "неспособна признать за жителями Приднестровья наличие неотъемлемых общечеловеческих прав и свобод", а некоторые депутаты даже озвучивали обвинения в геноциде "приднестровского народа".
Высказав все эти громкие претензии, депутаты "ПМР" решили просить помощи у всех: у Совета Европы, у Красного Креста, у ООН и в том числе у России. Одним из пунктов решения, принятого на съезде, стала необходимость обратиться в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. Напоминают, что в Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России.