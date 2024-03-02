Анализ ⟩ Офицер госбезопасности Молдовы: еще пара жалоб из Тирасполя в Москву, и к нам полетят "Искандеры"

Решение было принято накануне дня, когда президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию, поэтому решение вызвало в Молдове тревогу. Сегодня уже известно, что президент РФ не сказал ничего по поводу этого обращения депутатов из Приднестровья, но полностью опасность ситуации для Молдовы это не снимает. Rus.Postimees обратился за комментариями об этой ситуации к экспертам.

Не республика, а царство контрабанды

Так называемая ПМР, расположенная преимущественно на левом берегу Днестра, провозгласила свою независимость в 1990 году, но не была признана ни одной страной ООН. Ее внешнеэкономическая деятельность поэтому всегда велась от имени Молдовы. Большая часть экспортно-импортных операций проходила через границу самопровозглашенной ПМР с Украиной, которую Кишинев не контролировал, и регион превратился в контрабандную серую зону.

В 2006 году в ПМР был проведен так называемый референдум, на котором, по "официальным" данным, 98% избирателей высказались за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию с Россией. Результаты референдума не были признаны на международном уровне. В настоящее время конфликт не разрешен, он находится в замороженном состоянии.

28 февраля 2022 года Украина закрыла контрольно-пропускные пункты на этом отрезке границы. Грузопотоки переместились на посты, контролируемые Молдовой. 1 января 2024 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Молдовы. Согласно этому документу, приднестровские бизнесмены должны платить таможенную пошлину на общих основаниях и могут получить разрешительные документы на экспортно-импортные операции и перейдя в законодательное поле Молдовы.