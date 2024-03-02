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Анализ ⟩ Офицер госбезопасности Молдовы: еще пара жалоб из Тирасполя в Москву, и к нам полетят "Искандеры"

10 декабря 2021 года, Тирасполь, Приднестровье (Фото: © Diego Herrera/SOPA Images через ZUMA Press Wire) Фото: Diego Herrera / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix
Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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В среду, 28 февраля, состоялся съезд народных депутатов так называемой Приднестровской Молдавской Республики ("ПМР"). Съезд решил обратиться к России, чтобы призвать к ответу Молдову, которую обвинил в экономическом давлении и даже в геноциде. Проведение съезда накануне обращения президента РФ к Федеральному собранию вызвало в Молдове тревожные настроения. Rus.Postimees выяснил у экспертов, чего хотели добиться власти "ПМР", чем чревато их обращение к Путину и что будет дальше.  

Позавчера, 28 февраля, во Дворце Республики в Тирасполе собрались на свой съезд народные депутаты всех уровней так называемой Приднестровской Молдавской республики ("ПМР"). Съезд решено было собрать из-за серьезных экономических проблем, которые испытывает непризнанная территория Приднестровья.

При этом власти "ПМР" утверждают, что во всех экономических и политических бедах виновата исключительно Молдова. Якобы Молдова "развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета".

Фото: Screenshot

"Геноцид" и прочие ужасы 

В вину властям Молдовы также поставлены попытки разрушить систему здравоохранения Приднестровья, узаконить уголовное преследование "буквально каждого гражданина Приднестровья" и прочее. На съезде заявили, что Молдова "неспособна признать за жителями Приднестровья наличие неотъемлемых общечеловеческих прав и свобод", а некоторые депутаты даже озвучивали обвинения в геноциде "приднестровского народа".

Высказав все эти громкие претензии, депутаты "ПМР" решили просить помощи у всех: у Совета Европы, у Красного Креста, у ООН и в том числе у России. Одним из пунктов решения, принятого на съезде, стала необходимость обратиться в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. Напоминают, что в Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. 

Решение было принято накануне дня, когда президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию, поэтому решение вызвало в Молдове тревогу. Сегодня уже известно, что президент РФ не сказал ничего по поводу этого обращения депутатов из Приднестровья, но полностью опасность ситуации для Молдовы это не снимает. Rus.Postimees обратился за комментариями об этой ситуации к экспертам. 

Не республика, а царство контрабанды

Так называемая ПМР, расположенная преимущественно на левом берегу Днестра, провозгласила свою независимость в 1990 году, но не была признана ни одной страной ООН. Ее внешнеэкономическая деятельность поэтому всегда велась от имени Молдовы. Большая часть экспортно-импортных операций проходила через границу самопровозглашенной ПМР с Украиной, которую Кишинев не контролировал, и регион превратился в контрабандную серую зону.

В 2006 году в ПМР был проведен так называемый референдум, на котором, по "официальным" данным, 98% избирателей высказались за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию с Россией. Результаты референдума не были признаны на международном уровне. В настоящее время конфликт не разрешен, он находится в замороженном состоянии.

28 февраля 2022 года Украина закрыла контрольно-пропускные пункты на этом отрезке границы. Грузопотоки переместились на посты, контролируемые Молдовой. 1 января 2024 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Молдовы. Согласно этому документу, приднестровские бизнесмены должны платить таможенную пошлину на общих основаниях и могут получить разрешительные документы на экспортно-импортные операции и перейдя в законодательное поле Молдовы.

Жалобы в Москву будут повторяться

Ион Ляху, полковник в отставке Службы информации и безопасности Молдовы, прокомментировал ситуацию для Rus.Postimees вчера вечером, до обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Ляху говорит, что решение съезда может представлять собой серьезную опасность для Молдовы и Украины. 

По его словам, очень многие комментаторы придерживаются точки зрения, что Тирасполь просто решил напомнить о себе. Даже авторитетные СМИ, ознакомившись с итоговой резолюцией "съезда", удовлетворительно вздохнули - Тирасполь просит помощи, но не просится в состав России. Пронесло, раскрутка напряженности отменяется или переносится.

Фото: Erakogu

"Я позволю себе не спешить с радостными выводами, - говорит Ляху. - Шум, поднятый проведением так называемого съезда депутатов, и слив Геннадием Чорба якобы достоверной информации о готовящемся обращении к руководству РФ с просьбой о принятии в ее состав, скорее всего, преследовал несколько целей" (Чорба - начальник службы связи, информации и СМИ "ПМР").

Во-первых, поставить еще одну галочку в список "добрых дел" Владимира Путина накануне его выборов. Во-вторых, Путина давно не устраивает власть партии "Действие и солидарность" и ее создателя - президента Молдовы Майи Санду. 

Офицер безопасности Молдовы в отставке Ион Ляху. 

"В комплексе мер по продвижению пророссийского кандидата, скорее всего есть и мероприятия по компрометации Санду и всего проевропейского сегмента молдавской политики", - считает наш собеседник.

По мнению Ляху то, что российские власти что-то замышляют, косвенно следует из заявлений российских депутатов. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что "агрессия со стороны Молдовы может разморозить конфликт в Приднестровье". "Угрозы Молдовы сегодня сводятся к экономической блокаде, которая фактически является практикой военного времени. В самом худшем варианте речь может идти о разморозке конфликта в регионе", - сообщила журналистам Бутина.

"Следовательно, если Кишинев не примет во внимание, а, скорее всего, так оно и будет, РФ может применить и иные меры, - считает Ион Ляху. - Тут выбор очень ограничен. Еще несколько таких жалоб из Тирасполя, и в Молдове содрогнутся от разрывов "Искандеров" или иного подобного добра".

По мнению офицера безопасности в отставке, двух-трех жалоб в Москву будет достаточно, чтобы избиратель понял, кто в этом "виноват" и что надо делать. "Попутно решается еще одна задача - удержание вблизи Приднестровья трех бригад ВСУ, очень нужных Киеву на восточном направлении. Вот примерно то, что, на мой взгляд, происходит", - объяснил нам Ляху.

Дионис Ченуша (Молдова) - эксперт Центра исследований Восточной Европы (EESC), научный сотрудник Института политологии Гиссенского университета - считает, что принятая "съездом" резолюция больше похожа на декларацию международному сообществу, которому предлагается признать устойчивость приднестровской сепаратистской "государственности".

Фото: Erakogu

В обращении нет призыва к России фактически аннексировать Приднестровье, но аннексию всегда можно спровоцировать в будущем. "Как мы видим сейчас, сепаратистский режим применяет тактику международной виктимизации. Также обращение используется как манифест, чтобы напомнить, что поставлено на карту с точки зрения региональной стабильности", - считает Ченуша.

Еще до проведения съезда политолог Ченуша написал, что наиболее реалистичным сценарием, к которому стремился сепаратистский режим, было повышение ставок, но так, чтобы все не переросло в сценарий аннексии. 

По мнению научного сотрудника Института внешней политики Эстонии Игоря Грецкого, съезд сделал очень распыленное заявление, попытавшись адресовать свои проблемы сразу всем. "Из этого обращения я делаю вывод, что политическое руководство так называемой ПМР находится в очень сложном положении. Начался неизбежный процесс реинтеграции Приднестровья в Молдову", - сказал эксперт. 

"Экономическая война" Молдовы

На самом деле Молдова никакой экономической войны против "ПМР" не ведет, тем более не проводит политику геноцида. Власти непризнанной Приднестровской республики сегодня не устраивает то, что Молдова пытается интегрировать "ПМР" в свою экономику. В случае реальной интеграции власти непризнанной республики утратят контроль над территорией, что и вызвало жалобы в Москву. 

Кто именно сегодня контролирует "ПМР" и при чем тут введенные Молдовой пошлины, нам рассказал бывший вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Приднестровья Александру Фленкя. 

- Александру, чего больше всего опасались, когда было объявлено, что за день до обращения Путина к Федеральному собранию будет этот съезд? Как вы оцениваете принятое на нем решение?

- Решение максимально безобидное в нынешних условиях. Если сравнить со съездом, который состоялся в 2006 году, то он был с тем же поводом - в ответ на нововведения Кишинева и Киева в части контроля экспорта из Приднестровья. Но тогда съезд депутатов всех уровней принял резолюцию, в которой просил у Российской Федерации признать Приднестровье как независимое государство.

В нынешних условиях войны в Украине депутатам хватило благоразумия воздержаться от политических демаршей, которые могли бы быть восприняты как попытки реального изменения статус-кво в регионе. Если вчитаться в текст этой резолюции, то видно, что там максимально аккуратно выверены формулировки. Например, сказано, что просят оказать Приднестровью дипломатическую поддержку, а не военную.

Эта драма по большому счету не произошла 28 февраля, в день съезда, а разворачивалась на протяжении предыдущих двух недель, со дня, когда объявили о намерении созвать этот съезд. Две недели длилась медийная кампания. Уже сам факт беседы, которую мы сейчас ведем, говорит о том, что крохотному региону удалось привлечь к себе мировое внимание.

Должен сказать, она это было крайне эффективно. В молдавском обществе было посеяно настроение, близкое к панике. Очень активно отреагировала международная пресса. С этой точки зрения они добились поставленных целей. А вот съезд этот был, по сути, уже ритуальным.

Его провели максимально беззубо и обтекаемо. Декларацию приняли так, чтобы не раздражать ни Кишинев, ни Киев. В то же время, боже упаси, чтобы в Москве это не восприняли как призыв к реальному действиям. Москва, как мы видим, это мероприятие проигнорировала. Официальных реакций практически не было. 

- Я сегодня честно прослушала весь этот двухчасовой доклад. Путин не упоминал Приднестровье, к счастью. Зачем это все было? Просто напомнить о себе?

- Думаю, чтобы воздействовать на молдавские власти и убедить отказаться от дальнейших шагов по экономической интеграции Приднестровья в состав Молдовы. Сработает ли эта тактика или нет - покажет время. На мой взгляд, запущенные процессы экономической интеграции вполне могут быть обратимыми. Тут зависит исключительно от Республики Молдова. 

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александру Фленкя (в центре)
Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александру Фленкя (в центре) Фото: Erakogu

Согласно законодательству Молдовы Приднестровье - автономное территориальное образование с особым правовым статусом. Его независимость не признает ни одна страна-член ООН, только несколько государств с непризнанным сепаратистским статусом (Абхазия и Южная Осетия).

Виктор Гушан - приднестровский олигарх, владелец и президент холдинга "Шериф" - контролирует очень значительную часть экономики "ПМР", поэтому имеет влияние и на политическую жизнь.

- Как соотносятся между собой желания официальных властей, собственников "Шерифа" и населения Приднестровья? Как настроено население?

- Как настроено население, не знает никто. Исследования общественного мнения в Приднестровье - это задача еще более сложная, чем в условиях Российской Федерации. Если в России по крайней мере было десять лет относительных свобод, когда люди более или менее свободно выражали свое мнение, то в Приднестровье такой памяти нет.

В Советском Союзе у них таких свобод не было, и после 1991 года они не появились. Как таковых опросов общественного мнения не проводят, разве что непубличные для нужд компании "Шериф". Мы можем судить только косвенно о настроениях в обществе. Есть опыт общения с людьми, которые там живут.

Их можно ежедневно видеть на улицах Кишинева и других молдавских городов. Собственно, молдавских паспортов для жителей Приднестровья было выдано больше, чем там живет людей. Это говорит само за себя. По оценкам, в Приднестровье население порядка 300 000 человек, и только около 10 000 не имеют молдавских паспортов.

Без молдавских паспортов остались люди очень преклонного возраста, которые просто никуда не выезжают, и несколько тысяч человек, которые просто по закону не могут быть молдавскими гражданами. Это откомандированные из РФ военные и сотрудники спецслужб.

Таким образом, подавляющее количество приднестровцев имеют молдавское гражданство и регулярно пользуются государственными услугами, предоставляемыми молдавским государством. Эти люди уже фактически интегрированы в молдавское общество и молдавское государство. 

На выходных можно регулярно видеть приднестровских депутатов и министров в молдавских торговых центрах, в цирке, в зоопарке, где угодно. То есть сказать, что эти люди не понимают ситуацию и не знают, где их будущее, нельзя. У владельцев компании "Шериф" есть и активы, и счета в Европе, а Виктор Гушан большую часть времени проводит в Германии.

Каких-то идеологических разногласий, которые бы сделали реинтеграцию невозможной, конечно же, нет. Невозможность реинтеграции - это просто официальный нарратив приднестровский официальной пропаганды, но он точно не отражает реальное положение вещей.

- Можно ли сказать что фактически "ПМР" до сих пор существует только потому, что "Шерифу" и приближенным к Гушану выгодно контролировать кусок границы?

- Да, можно так сказать. Тут еще важно понимать, что эти люди, которые фактически контролируют Приднестровье - они местные. Все они родом либо из Приднестровья, либо из правобережной Молдовы. Это не россияне, которые приехали, нашли себе нишу в бизнесе либо были внедрены Москвой.

Не то чтобы таких здесь не было. Агенты ФСБ есть, это понятно. Но из тех людей, которые зарабатывают на этом деньги, которые занимают должности в так называемом правительстве - они привязаны к региону и к стране. Это не временщики, которые приехали заработать длинный рубль и в любой момент могут уехать, если ситуация поменяется.

- Вчера эксперт мне сказал, что и само это обращение съезда, и те процессы, которые происходили после принятия нового Таможенного кодекса Молдовы, говорят о неизбежности реинтеграции. Вы тоже так считаете?

- Да, но я был бы несколько осторожнее в оценках того, насколько этот процесс необратимый. Вся эта медийная кампания, которая навела много паники в молдавском обществе, возникла потому, что так решили владельцы компании "Шериф". Это, по сути, и есть власть в Приднестровье, это единственная политическая и деловая сила в Приднестровье.

Конкуренцию и в бизнесе, и в политике они просто смели и считают, что процесс реинтеграции в Молдову можно повернуть вспять. Именно поэтому они оказывают политическое и психологическое давление на правительство Молдовы с тем, чтобы заставить власти отказаться от дальнейших шагов по интеграции.

Экономическая реинтеграция региона в состав Молдовы означает и нормативную интеграцию, и внедрение молдавских стандартов, постепенное распространение молдавской юрисдикции, а соответственно, и молдавского суверенитета на приднестровский регион.

Все это означает разрушение бизнес-империи "Шерифа". Их бизнес- модель работоспособна лишь в условиях непризнанного сепаратистского Приднестровья, где не работает ни юрисдикция Молдовы, ни юрисдикция Украины, ни РФ. Они сами себе хозяева: устроили налоговый рай, имея 464 километра границы, которые они сами контролировали. Вдобавок к этому они до сих пор имеют бесплатный российский газ. Конечно, они сопротивляются изменениям. 

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