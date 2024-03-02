Фото ⟩ В столице Гаити бандитские группировки устроили стрельбу и беспорядки

В четверг, 29 февраля, в результате беспорядков были убиты по меньшей мере четыре полицейских, а в пятницу, 1 марта, произошли перестрелки возле международного аэропорта и тюрьмы.

За последние годы вооруженные банды взяли под контроль несколько районов Гаити. Последние нападения скоординированно осуществляются бандами, объединившимися под лозунгом Vivre Ensemble ("Живите вместе").

Лидер преступных группировок Джимми Шеризье по прозвищу "Барбекю" заявил в видео, опубликованном в социальных сетях, что вооруженные группы действовали согласованно, "чтобы добиться отставки премьер-министра Ариэля Анри".

В пятницу, 1 марта, в столице Кении Найроби Ариэль Анри подписал соглашение с Кенией, по которому полиция будет отправлена ​​на Гаити, чтобы возглавить поддерживаемую ООН миссию по обеспечению правопорядка в беспокойной карибской стране.

Тем временем на Гаити около 10 полицейских устроили акцию протеста возле командного пункта, требуя найти тела четырех убитых коллег.

Улицы Порт-о-Пренса были перекрыты горящими баррикадами.

Одна из крупнейших государственных больниц столицы в четверг приняла по меньшей мере 25 раненых.

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