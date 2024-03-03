Фото ⟩ В Эстонии автобус врезался в дерево. У пассажиров тяжелые травмы

В субботу, 2 марта, около 18:30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле моста Сыпрузе в Тарту (Эстония), сообщает Rus.Postimees.
Водителю городского автобуса стало плохо, в результате чего автобус съехал с дороги, протаранил дорожный знак и врезался в дерево. В автобусе находилось 11 человек, двое из которых получили серьезные травмы. Пассажиры с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. Водитель автобуса был реанимирован на месте происшествия и доставлен в больницу на машине скорой помощи.
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