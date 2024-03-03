Видео ⟩ В Иманте родители ездят по траве возле детсада; полиция бессильна помочь

"Очень неприятно, что родители не соблюдают правила дорожного движения и пересекают всю зеленую зону, однажды даже подъехали к воротам! Очень некрасиво, что вся красивая трава раздавлена ​​и превращена в массу грязи", - возмущается Эрнест.

В течение нескольких дней команда Bez Tabu наблюдала и фиксировала, что машины оставляли на зеленой зоне. Люди, к которым обратились журналисты, оправдывались, что делают это потому, что легальные парковки в микрорайоне на обочине дороги часто заняты, и в спешке нет времени искать свободные места и долго идти с детьми до детского сада.

"И куда мне деться?! Мне приходится отвозить двоих детей - одного в садик, другого в школу. Где мне оставить машину утром? По утрам и в конце рабочего дня везде стоят машины, мест нет. С ребенком ходить на большие расстояния не удобно, особенно если идет дождь или снег", - рассказал отец детей.