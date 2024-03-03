Видео ⟩ В Иманте родители ездят по траве возле детсада; полиция бессильна помочь

В редакцию Bez Tabu обратился житель Риги Эрнест, который часто с неудовольствием наблюдает, как родители детей выезжают на траву и паркуют там свои машины, чтобы отвести или забрать детей из детского сада в Иманте, сообщает программа Bez Tabu.
"Очень неприятно, что родители не соблюдают правила дорожного движения и пересекают всю зеленую зону, однажды даже подъехали к воротам! Очень некрасиво, что вся красивая трава раздавлена и превращена в массу грязи", - возмущается Эрнест.
В течение нескольких дней команда Bez Tabu наблюдала и фиксировала, что машины оставляли на зеленой зоне. Люди, к которым обратились журналисты, оправдывались, что делают это потому, что легальные парковки в микрорайоне на обочине дороги часто заняты, и в спешке нет времени искать свободные места и долго идти с детьми до детского сада.
"И куда мне деться?! Мне приходится отвозить двоих детей - одного в садик, другого в школу. Где мне оставить машину утром? По утрам и в конце рабочего дня везде стоят машины, мест нет. С ребенком ходить на большие расстояния не удобно, особенно если идет дождь или снег", - рассказал отец детей.
Мнения жителей микрорайона разнятся: одни осуждают водителей за такое поведение, другие относятся с пониманием, так как могут поставить себя на место родителей, которым приходится доставлять детей в сад.
Команда Bez Tabu отметила, что в этом районе дежурит бригада Рижской муниципальной полиции. Журналисты также заметили, что полиция делала выговор тем, кто заехал на траву.
Однако в муниципальной полиции заявили, что конкретная территория, по которой проезжают водители, является частной собственностью, поэтому наказать за выезд на траву невозможно.
"Территория, прилегающая к учреждению, является не собственностью муниципалитета, а частной собственностью, на которую не распространяются обязательные правила муниципалитета. Таким образом, в данном конкретном случае полиция не вправе применять административные взыскания к транспортным средствам, припаркованным на землях, находящихся в частной собственности", - рассказали в полиции.
Опрошенные родители попросили Рижскую думу рассмотреть возможность увеличения количества парковочных мест возле конкретного учебного заведения, например, путем выкупа части земли и обустройства там автостоянки.
Но в муниципалитете уточнили, что не планируют увеличивать количество парковочных мест в микрорайоне для нужд воспитанников детских садов.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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