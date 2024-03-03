Видео ⟩ Семья в Австралии отказалась продать свой дом за 29 млн евро

Строительная компания построила вокруг этого дома множество современных зданий. Но в этом районе есть дом, который выглядит по-другому, потому что владельцы не собираются его продавать.

Семья также отказалась сделать свое предложение, дав понять, что они не заинтересованы в разговорах о продаже дома.

Сами члены семьи рассказали, что первые 16 лет они жили в доме, окруженном сельхозугодьями и симпатичными коттеджами, но теперь владельцы дома "потерялись" среди сотен современных домов.

Дом находится всего в 40 минутах езды от центра Сиднея. Говорят, что в доме более пяти спален, большой гараж и баскетбольная площадка.

The Zammit family in Sydney, Australia, has steadfastly refused to sell their home despite being offered upwards of $50M by developers.



The 1.99-hectare property, which includes a 5-bedroom house, could accommodate up to 50 houses like those around it.pic.twitter.com/vlRAbh0SbS — BoreCure (@CureBore) December 3, 2023

Соседи хорошо отзываются о владельцах дома, отмечая их боевой дух и упорство, с которым они не приняли финансовое предложение.

Считается, что компания предложила такую огромную сумму, потому что на участке могло быть построено до 50 объектов недвижимости, каждый из которых был бы продан за внушительную сумму.

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