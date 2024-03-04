Послание Пугачевой, Кардашьян с собаками, а Рива на Гавайях

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как знаменитые представители шоу-бизнеса проводят свои выходные.
Алла Пугчева обратилась к подписчикам: "Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!"
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