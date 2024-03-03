Фото ⟩ Суд арестовал всех трех подозреваемых в нападении на Музей оккупации

В субботу, 1 марта, суд выдал санкцию на арест мужчины, бросившего зажигательную смесь в кабинет директора Музея оккупации. Это житель Елгавы, который уже ранее попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

В связи с нападением на музей полиция задержала еще двух человек.

Первый задержанный по делу проживает в Елгаве, где и произошло задержание. Мотивация преступления еще выясняется, но одна из основных версий заключается в том, что деяние было совершено "на основании ненависти к Латвийскому государству, его жителям, свободе и музею как объекту", сообщили в полиции.

Вторым задержанным является житель Олайне, ранее судимый за имущественные преступления. Также задержана жительница Олайне, которая тоже ранее попадала в поле зрения полиции.

Сейчас расследуется, имело ли это преступление только индивидуальную мотивацию или же не обошлось без "влияния со стороны", в том числе из России, поэтому полиция ведет расследование вместе со Службой государственной безопасности.

Как сообщалось, зажигательная смесь была заброшена в кабинет директора Музея оккупации в ночь на вторник. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.

Галерея: Нападение на Музей оккупации

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