Минсообщения собирается бороться с телефонным мошенничеством

Минсообщения запросило информацию у Комиссии по регулированию общественных услуг и телекоммуникационных операторов Tele2, Latvijas mobilais telefons, Bite Latvija и Tet об уже введенных и планируемых мерах по борьбе с телефонным мошенничеством.

Также Минсообщения получило предложения по улучшению нормативных актов и обобщило опыт других стран в этой сфере.

Как сообщалось, в прошлом году в четырех крупнейших банках Латвии было выявлено 3140 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 5,58 млн евро. По сравнению с 2022 годом количество случаев увеличилось на 41,1%, а сумма - на 88,4%.

В то же время в 2023 году было предотвращено 5260 случаев телефонного мошенничества на сумму 3,34 млн евро.

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