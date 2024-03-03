Видео ⟩ Жильцы многоквартирного дома разочаровались в утеплении - его не доделали

По договоренности с управляющим - Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) - начались работы, как показала смета, за 18 252,55 евро.

Однако после завершения работ у жителей возникли подозрения, что они не выполнены до конца и не соответствуют расчетным затратам. Они выявили несколько проблем и невыполненные работы, но главная проблема - трубы не утеплены ни так, как это предусматривало соглашение, и не в таком объеме, рассказала старшая по дому Татьяна Митиня.

Жители собрали средства на услуги сертифицированного эксперта, чтобы он оценил, на какую сумму и в каком объеме работы выполнены. Заключение эксперта подтвердило подозрения жителей - работы не выполнены до конца, и не использовано было около 9000 евро.

Жители также обратились в полицию и RNP.

Член правления Латвийской ассоциации управляющих домами (LNPAA) Эрвинс Страупе уверен: "Если деньги просят за один объем работы, но выполнен совершенно другой - это достаточное основание для дискуссии о возврате денег".

Видео: сюжет 4. studija

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