Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, переехала в Россию

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ, сообщает российское госагентство ТАСС по мотивам выступления экс-политика на полях "Всемирного фестиваля молодежи" в воскресенье, 3 марта.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", - сказала Кнайсль на одной из лекций. Она также сообщила, что "присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", - отметила она.

Гражданство менять Кнайсль не собирается

Экс-глава МИД Австрии сообщила, что не планирует оформлять российский паспорт, считая, что права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной. "Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два - это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", - приводит ее слова ТАСС.