Передача: пассажиропоток между Латвией и Россией с Беларусью по-прежнему очень силен

На конец марта запланирован Большой тур по Минску с автобусом и местным гидом. Посещение Минского зоопарка, динопарка и дельфинария. Экскурсия на ювелирный завод "Зорка". В этом году осенью, с 12 по 15 сентября, запланирована поездка ко Дню города Минска. Такие предложения есть у одного из турагентств, которое до сих пор продолжает экскурсионные поездки в Беларусь, управляемую диктатором Александром Лукашенко, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Отдых у озера Нарочь в Минске, осенний тур "Золотой Минск", запланированный на эти выходные "Удивительный Минск" и предложение поехать "в гости к Деду Морозу". Туристическая фирма Fortuna Travel в этом году запланировала 12 экскурсий в Беларусь. Руководитель фирмы говорит - они сотрудничают с нужными службами, но пока не видят оснований поездки не организовывать.
Лариса Колесникова, председатель правления Fortuna Travel, рассказала передаче, что в основном в Беларусь в качестве туристов едут люди старшего возраста. "Мы в любой момент можем отказать в поездке, если что-то изменится в геополитической ситуации. Еще хуже станет", - говорит Колесникова. На вопрос телеканала, считают ли в агентстве режим Лукашенко агрессором, Колесникова отвечает, что "Лукашенко - да, но там живут простые люди, которые не являются... Ну, они тоже вроде бы против Лукашенко".
Наряду с 12 специально организованными туристическими поездками в год в огромном объеме происходит ежедневное движение маршрутных автобусов в Москву, Санкт-Петербург, Псков, Минск и Гомель.
В неделю с Рижского международного автовокзала в Беларусь и Россию курсируют в общей сложности 35 автобусов.
Если считать, что они с пассажирами едут и обратно, всего это 70 автобусных рейсов за одну неделю. То есть в месяц - 280 автобусов. В год - 3360. Если предположить, что за один рейс в среднем едет около 50 человек - за год таким образом перевозится около 170 тысяч пассажиров.
Перевозки со стороны Латвии обеспечивают пять компаний. Lux Express Estonia дважды в день едет в и из Санкт-Петербурга. Раз в день в Москву и Санкт-Петербург отправляются автобусы Ecolines, представленные Norma-A. Это самые объемные перевозчики, обеспечивающие движение на российском направлении.
"Другие перевозчики ездят больше, - говорит Андрис Подгорный, председатель правления Norma-A. - Через Эстонию в Санкт-Петербург автобус идет дважды в день, даже чаще. Из Таллинна в Санкт-Петербург, мне кажется, 8 автобусов ходят в день. Из Литвы в Калининград едут ежедневно автобусы. И из Минска в Вильнюс едет каждый час автобус. Там 30 рейсов в день".
Nekā personīga на этой неделе в половине одиннадцатого вечера наблюдала за неким автобусом Ecolines, который, по информации на табло, едет только до Литвы. Но, как подтвердили пассажиры и водитель автобуса, на самом деле конечным пунктом назначения является Минск.
Еще есть три компании поменьше, которые обеспечивают перевозки в Россию и Беларусь. Latlines 7 раз в неделю ездит в Минск, два раза в неделю - в Гомель.
Принадлежащая россиянке Любови Гусевой фирма AutoFavorit предлагает поездки в Псков по средам и субботам.
А Vissa, которая также занимается предоставлением услуг автосервисов, шесть раз в неделю ездит в Санкт-Петербург. В компании пояснили, что их маршрут на 60% используют украинцы, бегущие из оккупированной части Украины через Россию в Европу.
Автоперевозки через границы регулируются заключенными между государствами контрактами, которые по-прежнему остаются в силе. Они предусматривают в автобусном сообщении соблюдение принципа паритета. Это означает - российские и белорусские предприятия имеют право обеспечить такое же количество маршрутов в Ригу, как выполняют компании из Латвии.
По такому принципу на Рижский автовокзал ездят автобусы "Минск-транс". Это белорусское государственное унитарное предприятие, охватывающее Минск и частично Минскую область. Работает как Rīgas satiksme и обеспечивает автобусное, трамвайное и троллейбусное сообщение в столице Беларуси. Но и осуществляет перевозки автобусами городского и междугороднего класса. По словам водителей этой компании, на данный момент число пассажиров невелико. А в теплые месяцы автобусы переполнены и билеты распроданы.
Из России в Латвию едут автобусы компании Markatek. По словам водителей, проверка автобуса на границе занимает всего 30 минут.
Министерство иностранных дел и службы безопасности регулярно предупреждают жителей, что поездка в Россию или Беларусь может закончиться плохо, ведь в этих странах за туристами пристально следят местные спецслужбы.
На военный полигон в Калининграде, расположенный недалеко от Европы, где базируются армейские подразделения, ракетные комплексы и средства перехвата связи, и обратно через Литву ходит пассажирский поезд. В 2022 году Литва попыталась закрыть этот маршрут. Но Европа заявила, что это гуманитарный коридор и поезд должен продолжать курсировать. С этой пятницы введен запрет на высадку пассажиров этого поезда в Литве.
"Учитывая особый статус Калининградской области, кстати, именно поэтому Европейская комиссия в свое время выделила Литве очень большие суммы на пограничный контроль", - пояснил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство").
"Мы не можем сравнить, какие деньги были выделены нам, именно по той причине, что у нас есть этот анклав - Калининград. Потому что у них должен быть гораздо более тщательный контроль и система. Но если они говорят, что при таком выстроенном контроле и проверках они не уверены, то, конечно, это повод для беспокойства. И я могу только приветствовать решение литовцев не позволять больше пассажирам выходить, но поезд будет курсировать по-прежнему", - говорит Латковскис.
Международно непризнанное самопровозглашенное Приднестровье, которое официально является территорией Молдовы, на этой неделе потребовало от Владимира Путина защитить Приднестровье от якобы растущего давления Молдовы. Прямой границы с Россией у этой территории нет. Но, как подтверждает погранохрана, существенно выросло число пассажиров из Молдовы. Сейчас и через территорию Латвии курсируют автобусы, следующие из Молдовы до российской границы. Они принимают и выпускают пассажиров и в Латвии. Может ли это служить путем транспортировки в Приднестровье военных, никто ответить не может. В 2022 и 2023 годах таким образом границу Латвии и России в год пересекали более 70 тыс. человек в каждом направлении.
Начальник Государственной пограничной службы генерал Гунтис Пуятс пояснил передаче, что с началом российского вторжения в Украину довольно существенно возросло пересечение границы молдавскими жителями. "Десятки тысяч в год пересекают границу. И, в принципе, они делают так, что один автобус увозит на границу, дальше пассажиры пересекают границу пешком. Соответственно, на обратной стороне встречает автобус, который везет дальше. Таким образом этот маршрут организован. Проводятся также усиленные собеседования. Соответственно, выясняется, не создают ли эте лица при въезде угрозу национальной безопасности Латвии. И если во время интервью такая информация получается, то им отказывают во въезде в Латвию", - рассказал Пуятс.
У МВД нет плана по ограничению пассажирского сообщения в Россию и Беларусь. Можно только побудить людей этого не делать.
"Мы живем в такое время, когда риск действительно очень велик. С этим я согласен", - говорит министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
"Я не могу гарантировать, что кто-то при въезде и пребывании там не попадет в сферу интересов служб, что потом вполне определенно может создать риски для нашей национальной безопасности. Это я понимаю. И это реальность. Вопрос в инструментах, как мы могли бы эти риски полностью минимизировать. У меня сейчас таких нет", - признается Козловскис.
Автобусы и поезда позволяют большим массам людей перемещаться на относительно ограниченные территории и обратно. До вторжения в Украину в 2014 году Россия досрочно отправила туда "зеленых человечков". Не исключено, что такой план по тайному перемещению военных может быть реализован и в других местах.
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