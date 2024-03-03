Передача: пассажиропоток между Латвией и Россией с Беларусью по-прежнему очень силен

"Учитывая особый статус Калининградской области, кстати, именно поэтому Европейская комиссия в свое время выделила Литве очень большие суммы на пограничный контроль", - пояснил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство").

"Мы не можем сравнить, какие деньги были выделены нам, именно по той причине, что у нас есть этот анклав - Калининград. Потому что у них должен быть гораздо более тщательный контроль и система. Но если они говорят, что при таком выстроенном контроле и проверках они не уверены, то, конечно, это повод для беспокойства. И я могу только приветствовать решение литовцев не позволять больше пассажирам выходить, но поезд будет курсировать по-прежнему", - говорит Латковскис.

Международно непризнанное самопровозглашенное Приднестровье, которое официально является территорией Молдовы, на этой неделе потребовало от Владимира Путина защитить Приднестровье от якобы растущего давления Молдовы. Прямой границы с Россией у этой территории нет. Но, как подтверждает погранохрана, существенно выросло число пассажиров из Молдовы. Сейчас и через территорию Латвии курсируют автобусы, следующие из Молдовы до российской границы. Они принимают и выпускают пассажиров и в Латвии. Может ли это служить путем транспортировки в Приднестровье военных, никто ответить не может. В 2022 и 2023 годах таким образом границу Латвии и России в год пересекали более 70 тыс. человек в каждом направлении.