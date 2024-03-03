Программа изучает, какие бронежилеты и шлемы в Латвии могут покупать гражданские

МИД заявил программе Nekā personīga, что вопрос о бронежилетах напрямую касается национальной безопасности, поэтому он находится в ведении Министерства обороны и органов безопасности.

Минобороны не ответило на вопрос о возможности позволить покупать бронежилеты и шлемы гражданским компаниям.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы осенью этого года проведут специальные учения для аккредитованных представителей средств массовой информации, направленные на повышение жизнеспособности, моральной и психологической подготовки военных корреспондентов, а также на развитие различных навыков и навыков, необходимых для ведения работы в районах боевых действий.

Представители индустрии считают, что в настоящее время оборот стратегических товаров в Латвии налажен в соответствии с подходом Евросоюза. Одним из вариантов было бы внесение изменений в закон о мобилизации, где учитывались бы конкретные группы общества, которым такие товары можно было бы разрешить приобретать или обеспечивать.

Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны отмечает, что предприятия работают на достаточной мощности и были бы способны и производство увеличить, но неконтролируемая торговля такими товарами может создать риски безопасности. Важно конкретно определить, каким группам общества средства защиты необходимы в первую очередь, чтобы можно было подумать об их более широкой торговле.

"Какой-то комплект должен быть в каждом СМИ, мы не знаем о своем будущем ничего. Надеюсь, что такой момент для нас не наступит.

Если сейчас военных журналистов в Латвии на пересчитать на пальцах одной руки, то с началом войны мы все стали бы военными журналистами", - говорит Янис Вингрис, военный репортер TVNET.

Прозвучала идея, что в случае войны или военной угрозы созданный в оборонном ведомстве пресс-центр также обеспечил бы представителей СМИ необходимой экипировкой для работы в зоне конфликта. Но к наиболее интенсивным точкам конфликта представители СМИ не имели бы доступа.

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