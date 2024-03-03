Программа изучает, какие бронежилеты и шлемы в Латвии могут покупать гражданские

Цель новой редакции плана гражданской обороны - улучшить готовность к кризисным случаям, но к непрерывности работы не только в государственном, но и в частном секторе по-прежнему особого интереса никто не проявляет. Чтобы заботиться о своей безопасности, жители интересуются такими личными средствами защиты, как бронежилеты и шлемы. Но покупать пригодные для кризиса бронежилеты могут лишь некоторые государственные структуры. Об изменении правил пока никто не подумал, сообщает Nekā Personīga.
Бронежилет и шлем - основные средства защиты, необходимые в кризисной ситуации. Но их продажа регулируется постановлением Совета Европы. Снаряжение более высокого класса можно приобрести только по специальным разрешениям, и в случае необходимости оно не будет доступно гражданским компаниям.
Неподалеку от военного городка Кадага находится одно из специализированных торговых мест, где можно приобрести различные вещи - от компаса до бронежилетов. Владелец Илмарс Шкестерс с более чем 25-летним опытом в Национальных вооруженных силах рассказывает, что спрос на бронежилеты существенно вырос сразу после вторжения России в Украину.
"Производители и все сообщество производителей баллистической защиты также оказались не готовы к такому спросу. Моментально, буквально за несколько дней, все склады были пусты. Был момент, когда баллистические продукты просто не были доступны. Теперь понемногу восстанавливается, производители тоже поняли", - рассказал передаче владелец MILCAMP Илмар Шкестерс.
В основном в магазине закупаются военные, но часто возможностью приобрести защитные средства интересуются обычные люди. Многие из бронежилетов можно продать кому угодно, но они не самые безопасные.
Приобрести экипировку высшего класса могут лишь некоторые государственные органы - Национальные вооруженные силы, полиция и другие силовые структуры.
"Разница между теми, которые разрешены к свободной торговле и которые предназначены только для военной и лицензированной торговли, заключается в баллистической защите, цели производства и использованной технологии. Все, что лицензировано, - с технологией военного производства и предназначено для военных целей. Те, которые могут носить или приобретать гражданские лица, попросту говоря, равноценны тому оружию, которое гражданские лица могут и купить", - говорит Шкестерс.
Жилеты, соответствующие стандартам высшего уровня, также защищают от осколков. Нижние, возможно, спасут от пуль небольшого пистолета. С ростом угрозы в странах Балтии многие предприятия интересуются возможностью защитить своих работников.
Безопасные жилеты - товар первой необходимости для журналистов, работающих в зонах конфликтов. Такой есть у военного репортера портала TVNET Яниса Вингриса, работавшего в Сирии и Нагорном Карабахе. Уже с 2015 года Янис регулярно вещает из Украины.
"Шлем был и в Нагорном Карабахе, и жилет был в поездках в Украину. Нашли все это в Голландии у производителей. Покупали напрямую у производителя. Жилет в тот момент достать было сложно, потому что в 2022 году, когда началось все это, был огромный спрос на такие вещи. Очень многие журналисты ездили в Украину. Общался со своими зарубежными коллегами, и там поиски велись полным ходом, все искали, где и как", - рассказал Вингрис.
Пластинка, встроенная в жилет, защищает и от осколков. Он говорит, что ее надо было заказать отдельно. Предъявив подтверждение, что он журналист, производитель продал его.
Оборот таких товаров в Европе контролируется регламентом, изданным Советом. В него включен список всех стратегических товаров. Совет позволяет государствам-членам самим решать вопрос об обороте стратегических товаров.
Латвия может разрешить покупать самые безопасные жилеты тем, чья работа окажется наиболее подверженной угрозе в случае кризиса, но об этом никто не задумывался.
Сейчас в Латвии гражданские не имеют права покупать бронежилеты, уровень безопасности которых выше третьего. Стандарт уровня обороны был установлен Институтом национальной безопасности США в 2008 году.
Контроль за оборотом товаров осуществляют Министерства обороны, иностранных дел и внутренних дел, Бюро по защите Конституции, Служба государственных доходов и Служба государственной безопасности. Чтобы торговать оружием, взрывчаткой - нужна лицензия, выданная Минобороны. На сайте ведомства можно найти список всех коммерсантов, получивших такое разрешение. Из 82 лицензированных, чуть меньше половины - 36 - торгуют и защитными средствами.
В правительстве обсуждали, например, обеспечение непрерывности работы общественного СМИ, но вовлечение коммерческих СМИ и других частных компаний в такие планы не прозвучало. О более широкой торговле бронежилетами и шлемами тоже никто не задумывался.
"Обязательно здесь надо реализовывать и проводить учения. Учения в целом во многих областях очень важны. Конечно, необходимо подумать о том, каким образом мы укрепляем безопасность осуществления непрерывности работы СМИ. Понятно, что и люди, которые осуществляют эту непрерывность, являются первично охраняемыми, чтобы эта безопасность была обеспечена", - говорит министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
МИД заявил программе Nekā personīga, что вопрос о бронежилетах напрямую касается национальной безопасности, поэтому он находится в ведении Министерства обороны и органов безопасности.
Минобороны не ответило на вопрос о возможности позволить покупать бронежилеты и шлемы гражданским компаниям.
Министерство обороны и Национальные вооруженные силы осенью этого года проведут специальные учения для аккредитованных представителей средств массовой информации, направленные на повышение жизнеспособности, моральной и психологической подготовки военных корреспондентов, а также на развитие различных навыков и навыков, необходимых для ведения работы в районах боевых действий.
Представители индустрии считают, что в настоящее время оборот стратегических товаров в Латвии налажен в соответствии с подходом Евросоюза. Одним из вариантов было бы внесение изменений в закон о мобилизации, где учитывались бы конкретные группы общества, которым такие товары можно было бы разрешить приобретать или обеспечивать.
Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны отмечает, что предприятия работают на достаточной мощности и были бы способны и производство увеличить, но неконтролируемая торговля такими товарами может создать риски безопасности. Важно конкретно определить, каким группам общества средства защиты необходимы в первую очередь, чтобы можно было подумать об их более широкой торговле.
"Какой-то комплект должен быть в каждом СМИ, мы не знаем о своем будущем ничего. Надеюсь, что такой момент для нас не наступит.
Если сейчас военных журналистов в Латвии на пересчитать на пальцах одной руки, то с началом войны мы все стали бы военными журналистами", - говорит Янис Вингрис, военный репортер TVNET.
Прозвучала идея, что в случае войны или военной угрозы созданный в оборонном ведомстве пресс-центр также обеспечил бы представителей СМИ необходимой экипировкой для работы в зоне конфликта. Но к наиболее интенсивным точкам конфликта представители СМИ не имели бы доступа.
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