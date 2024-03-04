Погранохрана: поток иммигрантов на восточной границе увеличивается

"Спокойным можно было назвать январь, начало февраля, последние дни свидетельствуют о том, что число нарушений снова приняло растущую тенденцию. В феврале было 75 попыток незаконного пересечения границы, в марте - уже 46, и это только начало месяца", - рассказал Пуятс.

Он отметил, что с учетом увеличения числа нарушений будет поднят вопрос о восстановлении усиленного режима пограничной охраны.

Говоря об инфраструктуре границы, Пуятс озвучил подозрение, что действия по ее повреждению "напрямую предпринимают должностные лица службы противоположной стороны".

"Видно, что это не просто инициатива самих нарушителей", - объяснил он.

В прошлом году были пресечены попытки 13 863 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 428 человек были пропущены в страну по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции до 10 февраля текущего года на нескольких административных территориях в приграничной с Беларусью области действовал усиленный режим работы системы пограничной охраны, который в августе прошлого года сменил установленное правительством с августа 2021 года чрезвычайное положение. В феврале этого года этот режим был отменен.

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