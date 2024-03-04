Последняя страна ЕС полностью отказалась от российской нефти

Как сообщает Novinite, с 1 марта отказалась от поставок российской нефти Болгария - последняя страна Евросоюза, которая до сих пор продолжала импортировать российскую нефть морским путем.

Хотя Брюссель дал Болгарии срок до конца этого года, чтобы отказаться от поставок российской нефти, болгарские власти решили присоединиться к эмбарго гораздо раньше. Болгарский парламент объяснил это решение тем, что "необходимо прекратить финансирование России из-за растущей геополитической напряженности".

В конце 2023 года Болгария закупала у России до 200 тысяч баррелей нефти ежедневно, поставляя ее на местный нефтеперерабатывающий завод Lukoil в Бургасе. Поскольку единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии принадлежит российской компании "Лукойл", он облагается налогом на прибыль в размере 60%. Он будет действовать до тех пор, пока российская компания не избавится от бизнеса в Болгарии.

Болгария нашла альтернативные маршруты поставок нефти. Российскую нефть заменят топливом из Казахстана, Северной Африки и Ближнего Востока. Уже в январе Бургасский нефтеперерабатывающий завод получил 120 тысяч тонн казахстанской нефти, 76 тысяч тонн иракской нефти Basrah Light, а также партию из Туниса в объеме 33 тысяч тонн.

В декабре "Лукойл" сообщил, что началась работа по пересмотру стратегии в Болгарии с учетом "значительно меняющихся условий ведения бизнеса". Представители "Лукойла" пообещали проанализировать различные варианты, привлекая международных консультантов, а также рассмотреть возможность продажи своего болгарского бизнеса.

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