Недержание мочи в послеродовой период - нормально ли это и как себе помочь?

Готовясь к рождению ребенка, обычно думают о том, что понадобится малышу в первые дни жизни, но не менее важно позаботиться о том, чтобы у молодой мамы также было все необходимое. После родов организму женщины нужно время, чтобы восстановиться и адаптироваться, и в этот период могут возникнуть не только послеродовые кровотечения, но и недержание мочи. Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет, почему у женщин возникает недержание мочи после родов и как они могут помочь себе сами.