Недержание мочи в послеродовой период - нормально ли это и как себе помочь?

Готовясь к рождению ребенка, обычно думают о том, что понадобится малышу в первые дни жизни, но не менее важно позаботиться о том, чтобы у молодой мамы также было все необходимое. После родов организму женщины нужно время, чтобы восстановиться и адаптироваться, и в этот период могут возникнуть не только послеродовые кровотечения, но и недержание мочи. Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет, почему у женщин возникает недержание мочи после родов и как они могут помочь себе сами.
"Во время беременности органы женщины, включая мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, сжимаются, чтобы освободить место для постоянно растущего ребенка. Мышцы тазового дна, окружающие мочеиспускательный канал, влагалище и анальное отверстие, растягиваются, а роды создают значительную дополнительную нагрузку на тазовое дно. Эти факторы могут вызвать недержание мочи, которое может наблюдаться в течение некоторого времени после родов - от нескольких недель до года и более", - рассказывает Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
В послеродовой период можно столкнуться с:
- увеличением позывов к мочеиспусканию;
- снижением ощущений, сигнализирующих о полном мочевом пузыре;
- недержанием мочи (подтеканием по дороге в туалет);
- стрессовым недержанием мочи (подтеканием, которое наблюдается при кашле, смехе, чихании, вставании с постели, поднятии тяжестей или других действиях);
- пассивным недержанием мочи (подтеканием, которое происходит незаметно для женщины);
- затруднением мочеиспускания (моча только капает или не выходит вообще);
- необходимостью встать, чтобы обеспечить отход мочи.
Как уменьшить симптомы недержания мочи?
Ожидание малыша и роды оказывают существенное влияние как на эмоциональное, так и на физическое состояние молодой мамочки, а восстановление и адаптация проходят медленно и постепенно. Кроме того, при недержании мочи состояние здоровья, скорее всего, со временем улучшится и стабилизируется, однако есть способы, которые могут помочь уменьшить, контролировать или предотвратить неприятные симптомы.
1. Тренируйте мышцы таза! Рекомендуется выполнять простые упражнения, например, упражнения Кегеля, которые укрепят мышцы таза и тем самым снизят риск подтекания мочи. Следует отметить, что недавно родившей женщине рекомендуется изначально выполнять упражнения в положении лежа, поскольку в противном случае область таза будет испытывать дополнительную нагрузку. Но через некоторое время упражнения можно будет делать где угодно, даже за рулем, сидя на работе или стоя в очереди в магазине.
2. Не прекращайте мочеиспускание преждевременно! Испытывая неприятные ощущения во время мочеиспускания, женщины часто подвержены стрессу, вследствие чего хотят скорее прекратить мочеиспускание, не опорожняя мочевой пузырь полностью. Так делать не следует. Если в мочевом пузыре остается даже небольшое количество мочи, возрастает риск инфекций мочевыводящих путей, что может вызвать дополнительный дискомфорт и проблемы со здоровьем. Всегда следует стараться полностью опорожнить мочевой пузырь, и это легче сделать, слегка наклонившись вперед во время мочеиспускания.
3. Попробуйте увеличить время между посещениями туалета! В последние месяцы беременности ребенок оказывает давление на мочевой пузырь, в результате чего мочевой пузырь удерживает меньше мочи. После родов мочевой пузырь должен адаптироваться, чтобы снова удерживать большее количество мочи. Емкость мочевого пузыря обычно составляет от 300 до 500 миллилитров, и его необходимо опорожнять примерно четыре-восемь раз в день, каждые четыре-шесть часов. Если объем мочи значительно меньше, но мочеиспускания участились, следует попробовать увеличить время между посещениями туалета. Это поможет увеличить емкость мочевого пузыря и одновременно будет тренировать мышцы таза.
4. Пейте достаточное количество воды! Если мочеиспускания слишком частые и вызывают дискомфорт, то обычно думают, что надо пить меньше воды, но это предположение ошибочно. Необходимо употреблять достаточное количество воды, особенно если ребенок находится на грудном вскармливании. Потребление недостаточного количества жидкости приведет к обезвоживанию организма и повышению концентрации мочи, что раздражает мочевой пузырь и вызывает необходимость сходить в туалет, даже если мочевой пузырь еще не полон. Вода способствует переработке пищи, снижает риск запоров и обеспечивает правильную концентрацию мочи, таким образом, снижая вероятность воспаления мочевого пузыря и мочевыводящих путей.
Какие средства гигиены выбрать, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно?
"В послеродовой период не рекомендуется использовать тампоны, поскольку при их введении в мочевыводящие пути могут проникнуть бактерии, увеличивая вероятность инфекции. Тампоны также могут поцарапать чувствительное влагалище, что особенно опасно, если во время родов произошли разрывы промежности. Также не рекомендуется использовать обычные менструальные прокладки - они не могут обеспечить достаточное впитывание мочи. Вместо них лучше выбирать специальные урологические прокладки или трусики, которые обеспечивают полное впитывание и такое важное чувство безопасности", - рассказывает Аманда Озолиня.
В течение первой или двух недель после родов рекомендуется использовать урологические трусики или прокладки, обеспечивающие максимальную впитывающую способность мочи, в случае потери контроля над мочевым пузырем и неожиданного и непроизвольного мочеиспускания. TENA предлагает широкий ассортимент гигиенической продукции, включая различные гигиенические решения.
Сразу после родов протекания могут быть более выраженными, поэтому удобнее и безопаснее будет использовать одноразовое урологическое белье или трусики. Они обеспечат большее чувство безопасности в области живота, при этом гарантируя максимальное впитывание мочи и меньший риск подтекания. Впитывающие штанишки TENA Pants белого цвета изготовлены из мягкой и дышащей ткани, плотно прилегают к телу, обеспечивают комфорт и ощущение безопасности. Также в аптеках можно приобрести впитывающее белье - TENA Silhouette черного и кремового цвета.
Когда кровотечение и подтекания станут менее интенсивными, вы можете перейти на урологические прокладки, такие как TENA Discreet Maxi или Discreet Maxi Night, которые толще и длиннее обычных прокладок и впитывают мочу гораздо быстрее, поэтому верхний слой прокладки остается сухим и не раздражает кожу. Это помогает избежать повреждения кожи и снижает риск развития инфекций мочевыводящих путей.
Со временем, когда кровотечения прекратятся и протекания станут меньше, можно перейти на более тонкие урологические прокладки - TENA Discreet Extra Plus, Discreet Extra, Discreet Normal или Discreet Mini, а затем на еще более тонкие урологические прокладки, такие как TENA Discreet Ultra Mini plus, Discreet Ultra Mini или Discreet Mini Magic. Женщины, носящие черное нижнее белье, могут подобрать к нижнему белью черные урологические прокладки или вкладыши TENA Silhouette. Урологические вкладыши хорошо впитывают влагу и по размеру не больше обычных гигиенических прокладок.
"О гигиене необходимо не забывать как во время недержания мочи, так и в случае послеродовых кровотечений. Кровотечение обычно является наиболее сильным в течение первых трех-десяти дней после родов, а затем начинает уменьшаться. Послеродовое кровотечение может продолжаться от шести до восьми недель. Это нормально. Выбор вспомогательных средств в обоих случаях очень индивидуален и основан на потребностях каждой женщины. Чтобы не запутаться в ассортименте средств гигиены, обратитесь за помощью к врачу или фармацевту, при нетипичных симптомах или в случае недержания мочи или кровотечения, продолжающегося в течение длительного времени, обязательно обратитесь к врачу", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
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