Почему стоимость ОСТА может сильно отличаться? Передача указывает на проблемы полиса

Углубившись в процесс подсчета выплат ОСТА, он пришел к выводу - в системе есть недостатки. Опрошенные ведущим передачи Паулсом Тимротсом эксперты согласны - система обязательного гражданского страхования в Латвии могла бы быть улучшена.

"Приобрел автомобиль и ОСТА. Смотрю, что цена немного улетела в небо. Начал искать. Смотрю, что у меня 12-й класс Bonus Malus, несмотря на то, что годами был 17-й класс. Начал копаться и увидел, что все-таки эта система, когда показывает эти подсчеты, уже пять лет показывает 0", - разочарован зритель передачи Андрис.

Представитель Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Агрис Дауксте указывает: если не покупать полис для своей машины, то класс Bonus Malus каждый год снижается на один. Однако если в истории вождения не было аварий, то ниже 6-го класса опуститься невозможно. "Это означает: если вы были на 17-м классе, продали машину и начали ездить на чужом автомобиле, то через 11 лет вы снова будете на шестом классе", - пояснил Дауксте.

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