Минюст РФ признал три немецкие организации "нежелательными"

Министерство юстиции России в понедельник, 4 марта, пополнило список "нежелательных организаций". В реестр попали сразу три неправительственные организации (НПО), зарегистрированные в Германии, сообщается на сайте ведомства.

Среди них числятся Германское общество изучения Восточной Европы, Фонд имени Фридриха Эберта и Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества. Четвертым в списке стал фонд XZ foundation ("XZ gGmbH"), который был основан после начала войны в Украине журналистом Михаилом Зыгарем и кинорежиссером Ильей Хржановским для борьбы с российской пропагандой. О признании его "нежелательным" по доносу депутата Государственной думы Андрея Лугового СМИ сообщали еще в конце февраля.

Отмечается, что НПО были внесены в список на основании решения Генпрокуратуры РФ от 14 февраля 2024 года.

Ответственность за участие в деятельности "нежелательной организации"

Согласно российскому законодательству, "нежелательными" могут быть признаны иностранные и международные организации, которые "представляют угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".

За участие в деятельности "нежелательной организации" предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 тысяч рублей, в случае повторного участия - лишение свободы до четырех лет. Уголовное наказание за финансирование или организацию деятельности "нежелательной организации" составляет до пяти и шести лет лишения свободы соответственно.