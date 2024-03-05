В Пурвциемсе по улицам ездил сильно пьяный водитель

Информацию о пьяной компании, разъезжающей по дворам на автомобиле Volvo, полиция получила в мобильном приложении Рижской муниципальной полиции.

Экипаж не обнаружил машину возле конкретного многоэтажного дома, но заметил ее чуть дальше, на парковке магазина.

Увидев наряд полиции, водитель остановил машину и попытался убедить стражей порядка в том, что за рулем транспортного средства находился не он. Мужчина не чувствовал себя виноватым и не понимал, почему он не может пойти на травку удовлетворить свои естественные потребности и покурить.

Прибывшие на место сотрудники Государственной полиции установили, что в крови водителя было 3,20 промилле алкоголя.

В Рижском центре психиатрии и наркологии мужчина прошел проверку, которая подтвердила сильное опьянение. Поскольку транспортное средство зарегистрировано на имя водителя, с ним придется распрощаться, как и с водительскими правами.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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