ВИДЕО ⟩ Лидер U2 Боно попросил зрителей спеть песню в честь Юлии Навальной

Музыканты исполнили обновлённую песню группы Crowded House под названием Don’t Dream It’s Over ("Не думай, что всё кончено"), которую, как рассказал Боно, прислал им автор Нил Финн и сказал, что группа может использовать её на своё усмотрение.

"Идея состоит в том, чтобы записать что-то особенное в честь вдовы Алексея Навального - Юлии, которая продолжает борьбу против Владимира Путина за свободную Россию. Именно этого мы хотим для российского народа", - заявил Боно.

Напомним, 17 февраля в рамках серии концертов U2 на арене Sphere в Лас-Вегасе Боно со сцены рассказал о смерти Алексея Навального и призвал публику скандировать имя политика, так как "Путин никогда не произносил его имени".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!