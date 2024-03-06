Видео ⟩ Спектакль о личном на сцене Театра им. Чехова, куда не достать билетов

4 марта Рижский русский театр им. М. Чехова совместно с Re:Baltica представил спектакль "Разобщение". TVNET+ побывал на генеральной репетиции и поговорил с главным редактором единственного независимого даугавпилсского информационного портала Chayka.lv Инной Плавокой.
Спектакль поставил режиссер Валтерс Силис. Кроме актеров Театра им. Чехова в постановке приняли участие журналисты Re:Baltica Санита Емберга, Инга Сприньге, Инесе Браже, Анния Петрова, а также партнеры Re:Baltica – представители портала Chayka.lv Инна Плавока и Наталья Пальчевская.