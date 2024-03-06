Видео ⟩ Спектакль о личном на сцене Театра им. Чехова, куда не достать билетов

Спектакль поставил режиссер Валтерс Силис. Кроме актеров Театра им. Чехова в постановке приняли участие журналисты Re:Baltica Санита Емберга, Инга Сприньге , Инесе Браже, Анния Петрова, а также партнеры Re:Baltica – представители портала Chayka.lv Инна Плавока и Наталья Пальчевская.

Драматургическая основа спектакля отсылает к четырехсерийному документальному сериалу Re:Baltica Šķelšanās ("Раcкол"), вышедшему в начале 2024 года. В этом сериале журналисты исследуют острые столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и благополучия страны...