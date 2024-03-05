Колонна тракторов фермеров создала пробку на Островном мосту

В то же время отдельно от зарегистрированной акции протеста полиция Риги обнаружила движущуюся колонну тракторов, создавшую пробку на Островном мосту.

Полиция констатировала признаки возможного незаконного шествия и немедленно приняла меры по разгрузке движения, выведя колонну за пределы Риги. По данному происшествию начата процедура административного правонарушения, все транспортные средства и люди зафиксированы.

Еще два дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении въезда техники под запрещающий знак и выхода из кабины без приглашения.

Уже сообщалось, что почти тысяча представителей лесного и сельскохозяйственного сектора собрались во вторник, 5 марта, у здания Кабинета министров в Риге, чтобы провести пикет за справедливую компенсацию при передаче лесных земель под охрану природы.

Галерея: Пикет у Кабинета министров

Видео: Пикет у Кабинета министров

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