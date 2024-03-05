Специалист: Храп может быть признаком серьезного недуга

По его словам, к распространённым проблемам сна относится бессонница и нарушение дыхания во время сна (апноэ). Последнее увеличивает риск инфаркта, инсульта и сахарного диабета, поэтому важно своевременно поставить диагноз.

Факторами риска для нарушения дыхания во время сна являются лишний вес и короткая шея. Медниекс отметил, что одним из симптомов апноэ может быть храп.

Ещё одна группа заболеваний - повышенная сонливость в течение дня, хотя человек спит не менее 7-8 часов.

"Это происходит, когда головной мозг не может правильно распознать цикл бодрствования и сна. Например, одна из таких болезней, которая недостаточно диагностирована в Латвии, это нарколепсия. Помимо сонливости есть довольно нетипичный симптом, когда человек может потерять тонус мышц при том, что испытывает даже положительные эмоции", - пояснил специалист.

Согласно мировой статистике, в Латвии нарколепсией могут страдать от 500 до 1000 человек, но до сих пор было диагностировано не более 50 случаев. Отсутствие диагноза нарколепсии может быть опасно не только для самого больного, но и для окружающих:

"Мы все понимаем, что если у человека эпилепсия - у него могут быть эпилептические припадки, это опасно, и ему нельзя водить машину. Но также опасно, если человек может внезапно уснуть за рулём", - отметил Медниекс.

Он пояснил, что признаком нарколепсии могут быть нетипичные ситуации, когда человек, например, может уснуть за столом во время еды.

Медниекс подчеркнул важность своевременной диагностики таких заболеваний, тем более что в большинстве случаев доступно эффективное лечение, а обследоваться с этого года в Латвии можно за государственный счёт.

"Такие обследования должны быть такими же регулярными, как кардиограмма и анализ крови", - приводит слова Медниекса RUS.LSM.

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