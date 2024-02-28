Сидячая работа: чем чревата и как снизить риски?

Как обустроить рабочее место и сидеть правильно?

Рабочее место должно быть эргономичным, безопасным и удобным. Замечательно, если у вас есть стол с регулируемой высотой, позволяющий работать как сидя, так и стоя. Офисное кресло должно быть пригодным для длительной работы и обеспечивать хорошую поддержку – с удобной спинкой, желательно также с подголовником и подлокотниками. Регулироваться должны не только высота сиденья стула, спинки и подлокотников, но и глубина сиденья. Экран компьютера должен находиться на уровне глаз.

"Кроме правильно обустроенного рабочего места, следует подумать и о том, как мы сидим. Ступни следует поставить прямо на пол, колени согнуты под углом 90 градусов, спина прямая, опираясь на спинку стула. Необходимо следить за тем, чтобы не сидели, наклонившись вперед, со ссутуленной спиной, сгорбленными или поднятыми плечами. Также рекомендуется сидеть, не скрещивая ноги, иначе нарушается полноценное кровообращение. Самое главное – здоровые рабочие привычки и позы для тела, однако в случаях возникновения жалоб на мышечные спазмы, напряжение мышц и боль, могут помочь согревающие или охлаждающие мази. Также рекомендуется позаботиться о приеме необходимых организму минералов и витаминов: магния, кальция, витамина D, витаминов группы B, а также железа и цинка для предотвращения мышечных болей", – напоминает фармацевт

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