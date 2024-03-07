Депутат Рижской думы: "Вилнис Кирсис должен повести себя как мужик"

Рижская дума в последние недели была источником громких новостей: переименование улиц, неразбериха с земельными участками возле аэропорта и, разумеется, задержание чиновника Яниса Вайводса, которого KNAB подозревает во взяточничестве. О том, что происходит в столичном самоуправлении, в программе "Кто вам платит?" поговорили с депутатом Рижской думы от партии "Прогрессивные" Виестуром Клейнбергсом.