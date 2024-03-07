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Депутат Рижской думы: "Вилнис Кирсис должен повести себя как мужик"

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Рижская дума в последние недели была источником громких новостей: переименование улиц, неразбериха с земельными участками возле аэропорта и, разумеется, задержание чиновника Яниса Вайводса, которого KNAB подозревает во взяточничестве. О том, что происходит в столичном самоуправлении, в программе "Кто вам платит?" поговорили с депутатом Рижской думы от партии "Прогрессивные" Виестуром Клейнбергсом.

Клейнбергс считает, что Вилнис Кирсис должен "поступить как мужик" и взять на себя ответственность, даже если он не уйдет с поста мэра Риги.

"Господин Кирсис стал Ушаковым, потому что сейчас уже я на каждом шагу вижу подозрения, что что-то идет не так, как надо", - заявил Клейнбергс.

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