Армия оценит случай с земессаргом, который, возможно, враждебно высказался об украинцах

Национальные вооруженные силы (НВС) начали оценивать случай с земессаргом, который, возможно, сделал враждебные комментарии в адрес украинцев.
Активист, совершающий забег в поддержку Украины, в соцсетях указал, что получил направленные против его и украинцев комментарии от человека по имени Олег.
Судя по профилю в соцсетях, Олег на видео виден в форме латвийской армии.
Активист опубликовал также скриншоты с комментариями враждебными Олега.
Пресс-атташе командующего НВС Сандра Брале подтвердила агентству LETA, что НВС стало известно, что упомянутый человек только в этом году вступил в Земессардзе. НВС оценят эту ситуацию и примут необходимые меры.
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