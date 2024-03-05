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Армия оценит случай с земессаргом, который, возможно, враждебно высказался об украинцах

rus.tvnet.lv
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Военнослужащие Земессардзе. Иллюстративное фото
Военнослужащие Земессардзе. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Национальные вооруженные силы (НВС) начали оценивать случай с земессаргом, который, возможно, сделал враждебные комментарии в адрес украинцев.

Активист, совершающий забег в поддержку Украины, в соцсетях указал, что получил направленные против его и украинцев комментарии от человека по имени Олег.

Судя по профилю в соцсетях, Олег на видео виден в форме латвийской армии.

Активист опубликовал также скриншоты с комментариями враждебными Олега.

Пресс-атташе командующего НВС Сандра Брале подтвердила агентству LETA, что НВС стало известно, что упомянутый человек только в этом году вступил в Земессардзе. НВС оценят эту ситуацию и примут необходимые меры.

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