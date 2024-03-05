Австрия готовится "выдавить" Россию со своего газового рынка; Украина может помочь

Австрия продолжает импортировать большую часть газа из России. Согласно новейшим данным, объем импорта российского газа в декабре составил 98% от общего объема импорта. С февраля 2022 года Австрия фактически профинансировала российскую военную машину на 10 миллиардов евро, заплатив за газ, тогда как помощь Украине при посредничестве Евросоюза составила всего три миллиарда евро, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Рекордные поставки газа из России, совпавшие со второй годовщиной российского вторжения в Украину и смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального, оказывают давление на австрийское правительство, чтобы оно предприняло более решительные шаги по отключению российского газа. Эксперты согласны с тем, что у Австрии есть возможность это сделать.
По данным компании E-Control, регулирующей электроэнергетическую и газовую отрасли Австрии, в настоящее время Австрия может обойтись без российского газа. Однако самое большое препятствие - договор, заключенный между государственным энергетическим гигантом OMV и российским "Газпромом". Договор был заключен в далеком 1968 году еще с СССР и многократно продлевался. В последний раз этот договор был продлен в 2018 году, он в силе до 2040 года.
В него включен пункт "бери или плати", согласно которому OMV вынужден платить за указанный в договоре объем газа и в случае, если в реальности газ не получает. Шесть лет назад газовый договор был перезаключен в присутствии Владимира Путина. Сегодня министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер называет договор "слишком большим куском во рту" и хочет, чтобы были найдены пути выхода Австрии из него.
Выход есть - договор о транзите между Россией и Украиной, вынуждающий последнюю транспортировать российский газ через свою территорию в Европу, заканчивается в конце этого года. Что будет потом, не известно, но ясно, что Киев исключает возможность продления этого договора. Таким образом, у "Газпрома" больше не будет возможности поставлять газ на австрийский газовый хаб в Баумгартене, что согласно договору дает OMV основания для расторжения контракта, пояснил бывший генеральный директор компании Герхард Ройс.
Сама компания сообщила, что в данный момент есть уже достаточно много других поставщиков, и она сама добывает газ в Норвегии. В случае необходимости потребители могут получить газ из других источников, не российский. Однако - так как договор с "Газпромом" в силе, Австрии необходимо продолжать платить за российский газ. Поэтому OMV "бросает мяч" на сторону правительства - если оно хочет отказаться от российского газа, необходимо юридическое обоснование.
Юридический запрет на импорт газа позволит OMV расторгнуть договор на основании новых правил, и тогда правительство будет нести ответственность за ущерб. Нынешнее правительство вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку приближаются выборы. Однако этот вопрос может стать актуальным после выборов. В любом случае Австрия предприняла все необходимые шаги, чтобы окончательно стать независимой от российского газа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!