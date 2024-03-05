Австрия готовится "выдавить" Россию со своего газового рынка; Украина может помочь

Выход есть - договор о транзите между Россией и Украиной, вынуждающий последнюю транспортировать российский газ через свою территорию в Европу, заканчивается в конце этого года. Что будет потом, не известно, но ясно, что Киев исключает возможность продления этого договора. Таким образом, у "Газпрома" больше не будет возможности поставлять газ на австрийский газовый хаб в Баумгартене, что согласно договору дает OMV основания для расторжения контракта, пояснил бывший генеральный директор компании Герхард Ройс.

Сама компания сообщила, что в данный момент есть уже достаточно много других поставщиков, и она сама добывает газ в Норвегии. В случае необходимости потребители могут получить газ из других источников, не российский. Однако - так как договор с "Газпромом" в силе, Австрии необходимо продолжать платить за российский газ. Поэтому OMV "бросает мяч" на сторону правительства - если оно хочет отказаться от российского газа, необходимо юридическое обоснование.

Юридический запрет на импорт газа позволит OMV расторгнуть договор на основании новых правил, и тогда правительство будет нести ответственность за ущерб. Нынешнее правительство вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку приближаются выборы. Однако этот вопрос может стать актуальным после выборов. В любом случае Австрия предприняла все необходимые шаги, чтобы окончательно стать независимой от российского газа.

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