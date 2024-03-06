В ДТП под Екабпилсом погиб велосипедист

Вчера примерно в 16:30 в Вариешской волости Екабпилсского края столкнулись легковой автомобиль Škoda и велосипедист, который от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту случившегося в Госполиции начат уголовный процесс.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семерых водителей. Пятеро задержанных водителей находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание, в связи с чем будет конфисковано транспортное средство или взыскана стоимость использованного транспортного средства.

В связи с превышением скорости на водителей вчера было оформлено 220 протоколов. Еще 12 водителей оштрафованы за агрессивный стиль управления автомобилем.

Всего за сутки полиция оформила 502 протокола о нарушениях правил дорожного движения.

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